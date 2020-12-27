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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

انخفاض وفيات «كورونا» لـ 85%.. وتسجيل 700 ألف لأخذ اللقاح

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:09 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
نيفين أشرف
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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، عن تسجيل 700 ألف شخص للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، مشيرًا إلى أن الإقبال في تزايد مستمر.

وقال «العالي»، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن ارتفاع التسجيل للحصول على لقاح كورونا يدل على زيادة وعي المجتمع، مشيرًا إلى أن التسجيل لأخذ اللقاح سيكون متاحًا لجميع أفراد المجتمع وسيتم على مراحل.

وأضاف أنه لم يثبت حتى الآن، أن تحور فيروس كورونا يؤثر على شدة وقوة المرض، مضيفًا: «لدينا لجان وجهات وهيئات مختصة ومعنية بمتابعة تحور فيروس كورونا بشكل مستمر».

وأكد أن التقيّد بالاحترازات الوقائية يقي من التحور المرصود مؤخرًا، مشددًا على ضرورة الالتزام بالأعداد المسموح بها وارتداء الكمامات وتهوية الأماكن ووضع مسافات آمنة والمداومة على غسل ونظافة اليدين، كما حذر من التجمعات.

وأوضح أن أعداد الوفيات بسبب كورونا شهدت انخفاضًا بنحو 85%، مؤكدًا: «لم نرصد أي ارتباط لحالات الإصابة بأي بؤر أو تفشيات».

وأشار إلى تحسن بنسبة 97% في أعداد الحالات المؤكدة إصابتها بكورونا منذ أعلى مستوى وحتى الآن، متابعًا: «اللقاح أملٌ وأصبح موجود، وهو قوي جدًا كخطوة أساسية لاجتياز هذه الجائحة».

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