البرلمان الإيراني يحدد الشخصيات السياسية الخاضعة للانتخابات

قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، إن تحديد شروط الشخصيات السياسية، والدينية لخوض الانتخابات الرئاسية هو من صلاحيات مجلس صيانة الدستور.وأضاف لقد أشرت خلال الأسبوع الماضي إلى هذا الموضوع، وقلت إن تحديد شروط الشخصيات السياسية، والدينية، والكفاءة في الإدارة، والتدبير للمرشحين لخوض انتخابات رئاسة الجمهورية، هو من صلاحيات مجلس صيانة الدستور الذي يقوم بتعريف ذلك وتطبيقه".كما أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن متابعة هذا الأمر، يجب أن تجري على أساس السياسات العامة للانتخابات.وشدد قاليباف: "حتى لو قام البرلمان بالمصادقة على هذا الموضوع، أي تحديد شروط الشخصيات السياسية، والدينية، وتوفر الكفاءة، والتدبير لدى المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية، فان مجلس صيانة الدستور سيأخذ إشكالية على ذلك".