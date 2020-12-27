وفاة مدير مدرسة في البحيرة متأثرًا بإصابته بكورونا

سجلت هيئة التدريس بالإدارة التعليمية بمركز كوم حمادة، بمحافظة البحيرة، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمديرى المدارس، حيث توفى عبدالمنعم حجازي، مدير مدرسة دمشلى، الذي لقي ربه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد مديري المدارس المتوفين بكورونا بالبحيرة إلى 7 مديرين.من جانبه، نعى الدكتور سعيد زقزوق، مدير عام الإدارة التعليمية بمدينة كوم حمادة، وجميع العاملين بديوان ومدارس إدارة كوم حمادة التعليمية، بخالص العزاء وفاة المغفور له بإذن الله عبدالمنعم حجازي، مدير مدرسة دمشلي، سائلين الله له الرحمة والمغفرة وللأسرة الصبر والسلوان.يشار إلى أنه بذلك يرتفع عدد حالات وفاة فيروس كورونا لمديري المدارس بمراكز محافظة البحيرة إلى 7 مديري مدارس، وهم: مدير مدرسة أحمد زويل الثانوية بنين بدمنهور، مدير مدرسة مرزوق السيد مرزوق الابتدائية بكفر الدوار، مدير مدرسة الثانوية الزراعية بنين بإدكو، مدير مدرسة حسن برادة الابتدائية بمركز دمنهور، مدير مدرسة بني لقانة الابتدائية، مدير مدرسة كوم مازن للتعليم الأساسي بمركز كفر الدوار، مدير مدرسة دمشلى بمركز كوم حمادة.