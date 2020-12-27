أحمد قرمد يكتب: أين جمهور السينما؟

عند تعلم اللغة الإنجليزية لأول مرة، هناك سؤال وإجابة شائعة:أين تقضي وقت فراغك؟الإجابة تكون: أذهب إلى السينما.هل أصبحت الساحة السينمائية الآن مرضًا ووباءً؟ بعد أن كانت شاشتها ملاذًا للفرح والبكاء؟لدينا العديد من المهرجانات السينمائية بكافة الأشكال والأنواع بالمدن والمحافظات، وتعد مصر من الدول البارزة والداعمة للمهرجانات السينمائية، وذلك من خلال وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، متمثلة بصندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.وذلك حتى وإن تبعت المهرجانات للمجتمع المدنى وليس الدولة، هناك أيضًا دعم لوجيستي من إقامة وطيران حتى وإن تم توحيد الدعم الحكومي المخصص للمهرجانات وتخفيض ميزانيات الدعم.يستطيع المهرجان تحقيق الهدف من تدشينه؛ ففي الواقع لم يعد الجمهور العادي مهيئًا ومستعدًا للحضور والتفاعل، بينه وبين الفن السينمائي، فالبعض يفضل الجلوس على المقاهي، البعض الآخر يظل ماكثًا بمنزله ينعى حاله.ولما لا؟ وتلك المهرجانات السينمائية طاردة لهم.فقدت أغلب المهرجانات السينمائية جدواها تمامًا، بعدما فقدت التواصل مع الجمهور، فالحضور للأسف أصبح يقتصر على الضيوف، من نقاد وصناع سينما وصحفيين، ولا يصل المهرجان للجمهور الفعلي الحقيقي، والذي يعتبر الممول الرئيسي لاستمرار المهرجانات السينمائية والوجه المشرق للسينما المصرية.أين جمهور السينما؟يرى الدكتور مالك خوري، رئيس قسم السينما بالجامعة الأمريكية في القاهرة ورئيس مهرجان «رؤى» للأفلام القصيرة أن المشكلة تكمن في عدم الاهتمام الجدي بوضع خطة متكاملة لتوسيع قاعدة حضور المهرجان. وأن مهرجان من غير صلة بالمدينة التي يعقد بها يبقى غير ناجح.ولا يعقل أن يكون عدد الحضور 30.000 و40.000 في مدينة تعداد سكانها 22 مليون. هذا غير منطقي! فمهمة أي مهرجان هي أن يسهم بنشر الثقافة السينمائية، وليس بجعلها احتكارًا لنخب محدودة.مهرجان «كالجاري» يزيد حضوره على 100.000 في مدينة لا تتجاوز المليون، (المهرجان عمره ١٣ سنة). ومهرجان «مونتريال» حضوره 350.000 في مدينة من 4 ملايين نسمة.فالمشكلة تكمن في عدم التواصل مع الناس العاديين، كما أن ميزانية المهرجانات للأسف الشديد ضائعة كلها على الاحتفالات والدعوات.وخير مثال على ذلك المهرجانات الأخرى، فعندما عملت كشاب متطوع في مهرجان «تورنتو » في أوائل سنين تأسيسه،كنا نتصل بالناس مباشرة لدعوتهم إلى المهرجان، في البيوت، الجامعات، المدارس، الأحياء الشعبية، فالمشكلة تكمن في منظمي المهرجانات، الذين لا يهتمون بذلك.كما يتساءل خوري: لماذا نبيع تذاكر الحضور بهذه المبالغ مقارنة بدول العالم والتي تتحدد تبعًا لمعدلات الحدود الدنيا للأجور، فهنا تعتمد على الحدود الأعلى للرواتب.وأنا لي تجربة متغايرة تمامًا، بالنسبة لارتفاع أسعار التذاكر، فكنت مشاركًا بفيلم قصير بإحدى دورات المهرجان القومي للسينما المصرية وكانت عروض الأفلام المشاركة في جميع مصر مجانًا، فذهبت لحضور عرض فيلمي القصير بمحافظة الغربية بمدينة طنطا بقصر الثقافة والقاعة مجهزة للعرض لم أجد سوى غيري بالقاعة أثناء عروض الأفلام.وفي نفس اليوم اتصلت بصديق لي، من الجمهور العادي، ذهب لمشاهدة العروض وفيلمي القصير ولكن بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وأبلغني بأن الحضور كان قليلًا جدًا يقتصر على المشاركين بالأفلام وأصدقائهم فقط.وكنت قد شاركت بفيلم قصير بمهرجان إفريقي، فوجدت جمهورًا كثيفًا أثناء عروض الأفلام، كامل العدد، ولا يستطيع أحد من الجمهور ترك القاعة قبل انتهاء كافة العروض، وهذا الأمر كان معتادًا يوميًا، على الرغم من أن المهرجان كان لا يمتلك قاعات العرض المجهزة كما لدينا.وقد أجريت حوارًا مع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السيد محمد حفظي، العام قبل الماضي، وطُرحت عليه عدة أسئلة منها:ماذا يحتاج مهرجان القاهرة السينمائي الدولى حتى يصبح مثل مهرجان برلين وتورنتو؟كم عدد مبيعات التذاكر؟أجاب بأن بداية رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وعد بأن يصبح مختلفًا شكلًا ومضمونًا بعد ثلاث سنوات وسوف يتحقق هذا.أما بالنسبة للتذاكر المباعة تقريبًا 40 ألف تذكرة، وهو رقم كبير إذا ما قورن بالعشر سنوات السابقة قبل 2018، لم يكن المهرجان يبيع أكثر من 10 آلاف تذكرة.وجاءت الدورة الثالثة للمهرجان عام 2020، كما وعد حفظي وإن كانت استثنائية وناجحة، ولكن في هذا الشق الجماهيري، لم ينجح السيد محمد حفظي مطلقًا، هذا فشل ذريع بكل تأكيد.مهرجان برلين السينمائي الدولي عدد التذاكر التي بيعت عام 2018 تقريبًا 333 ألف تذكرة، على الأقل نأتى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بنسبة معقولة بعض الشيء.حضرت افتراضيًا مهرجان «تالين بلاك نايتس» السينمائي الدولي المصنف كتصنيف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فئة أ. عدد سكان دولة أستونيا لا يتعدى 2 مليون نسمة، أقيمت دورة المهرجان واقعيًا وافتراضيًا هذا العام 2020، وكانت دورةاستثنائية، سجل عدد الحضور وأشارت التقديرات إلى أن 101833 حضروا فعليًا وافتراضيًا، وهذا المهرجان لايتعدى عمره 25 عامًا.يا سيد «حفظي» من حقنا أن نفرح ونتباهى بمهرجاننا القاهرة السينمائي الدولي، وهو منافس قوي مع فئته من المهرجانات الكبرى «كان، برلين، البندقية، كارلوفي فاري، سان سيباستيان، شنغهاي، طوكيو».هناك خلل واضح. هل أصبحت المهرجانات من أجل الوجاهة السينمائية لمنظميها فقط؟لماذا هرب جمهور السينما العادي؟المهرجان الذي لا يجذب ويخدم الجمهور داخل نطاق محافظته أو على الأقل مدينته مثلما يخدم حركة صناعة السينما ويخدم منظميه لا يستحق أن يكون مهرجانًا.المهرجان السينمائي ليس ملكًا لمنظميه، حتى لو مجتمع مدني هو المنشئ له ليست عقبة تدشين، مهرجان أو ملتقى.أتمنى من اللجنة العليا للمهرجانات واللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن تنظر لهذا الشأن وتتدخل حتى يعود الجمهور الحقيقي للسينما بعد انتهاء فيروس كورونا.