أحمد قرمد يكتب: أين جمهور السينما؟

أحمد قرمد يكتب: أين جمهور السينما؟
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:48 م
عند تعلم اللغة الإنجليزية لأول مرة، هناك سؤال وإجابة شائعة:
أين تقضي وقت فراغك؟
الإجابة تكون: أذهب إلى السينما.
هل أصبحت الساحة السينمائية الآن مرضًا ووباءً؟ بعد أن كانت شاشتها ملاذًا للفرح والبكاء؟
لدينا العديد من المهرجانات السينمائية بكافة الأشكال والأنواع بالمدن والمحافظات، وتعد مصر من الدول البارزة والداعمة للمهرجانات السينمائية، وذلك من خلال وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، متمثلة بصندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.
وذلك حتى وإن تبعت المهرجانات للمجتمع المدنى وليس الدولة، هناك أيضًا دعم لوجيستي من إقامة وطيران حتى وإن تم توحيد الدعم الحكومي المخصص للمهرجانات وتخفيض ميزانيات الدعم.
يستطيع المهرجان تحقيق الهدف من تدشينه؛ ففي الواقع لم يعد الجمهور العادي مهيئًا ومستعدًا للحضور والتفاعل، بينه وبين الفن السينمائي، فالبعض يفضل الجلوس على المقاهي، البعض الآخر يظل ماكثًا بمنزله ينعى حاله.
ولما لا؟ وتلك المهرجانات السينمائية طاردة لهم.
فقدت أغلب المهرجانات السينمائية جدواها تمامًا، بعدما فقدت التواصل مع الجمهور، فالحضور للأسف أصبح يقتصر على الضيوف، من نقاد وصناع سينما وصحفيين، ولا يصل المهرجان للجمهور الفعلي الحقيقي، والذي يعتبر الممول الرئيسي لاستمرار المهرجانات السينمائية والوجه المشرق للسينما المصرية.
أين جمهور السينما؟
يرى الدكتور مالك خوري، رئيس قسم السينما بالجامعة الأمريكية في القاهرة ورئيس مهرجان «رؤى» للأفلام القصيرة أن المشكلة تكمن في عدم الاهتمام الجدي بوضع خطة متكاملة لتوسيع قاعدة حضور المهرجان. وأن مهرجان من غير صلة بالمدينة التي يعقد بها يبقى غير ناجح.
ولا يعقل أن يكون عدد الحضور 30.000 و40.000 في مدينة تعداد سكانها 22 مليون. هذا غير منطقي! فمهمة أي مهرجان هي أن يسهم بنشر الثقافة السينمائية، وليس بجعلها احتكارًا لنخب محدودة.
مهرجان «كالجاري» يزيد حضوره على 100.000 في مدينة لا تتجاوز المليون، (المهرجان عمره ١٣ سنة). ومهرجان «مونتريال» حضوره 350.000 في مدينة من 4 ملايين نسمة.
فالمشكلة تكمن في عدم التواصل مع الناس العاديين، كما أن ميزانية المهرجانات للأسف الشديد ضائعة كلها على الاحتفالات والدعوات.
وخير مثال على ذلك المهرجانات الأخرى، فعندما عملت كشاب متطوع في مهرجان «تورنتو » في أوائل سنين تأسيسه،كنا نتصل بالناس مباشرة لدعوتهم إلى المهرجان، في البيوت، الجامعات، المدارس، الأحياء الشعبية، فالمشكلة تكمن في منظمي المهرجانات، الذين لا يهتمون بذلك.
كما يتساءل خوري: لماذا نبيع تذاكر الحضور بهذه المبالغ مقارنة بدول العالم والتي تتحدد تبعًا لمعدلات الحدود الدنيا للأجور، فهنا تعتمد على الحدود الأعلى للرواتب.
وأنا لي تجربة متغايرة تمامًا، بالنسبة لارتفاع أسعار التذاكر، فكنت مشاركًا بفيلم قصير بإحدى دورات المهرجان القومي للسينما المصرية وكانت عروض الأفلام المشاركة في جميع مصر مجانًا، فذهبت لحضور عرض فيلمي القصير بمحافظة الغربية بمدينة طنطا بقصر الثقافة والقاعة مجهزة للعرض لم أجد سوى غيري بالقاعة أثناء عروض الأفلام.
وفي نفس اليوم اتصلت بصديق لي، من الجمهور العادي، ذهب لمشاهدة العروض وفيلمي القصير ولكن بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وأبلغني بأن الحضور كان قليلًا جدًا يقتصر على المشاركين بالأفلام وأصدقائهم فقط.
وكنت قد شاركت بفيلم قصير بمهرجان إفريقي، فوجدت جمهورًا كثيفًا أثناء عروض الأفلام، كامل العدد، ولا يستطيع أحد من الجمهور ترك القاعة قبل انتهاء كافة العروض، وهذا الأمر كان معتادًا يوميًا، على الرغم من أن المهرجان كان لا يمتلك قاعات العرض المجهزة كما لدينا.
وقد أجريت حوارًا مع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السيد محمد حفظي، العام قبل الماضي، وطُرحت عليه عدة أسئلة منها:
ماذا يحتاج مهرجان القاهرة السينمائي الدولى حتى يصبح مثل مهرجان برلين وتورنتو؟
كم عدد مبيعات التذاكر؟
أجاب بأن بداية رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وعد بأن يصبح مختلفًا شكلًا ومضمونًا بعد ثلاث سنوات وسوف يتحقق هذا.
أما بالنسبة للتذاكر المباعة تقريبًا 40 ألف تذكرة، وهو رقم كبير إذا ما قورن بالعشر سنوات السابقة قبل 2018، لم يكن المهرجان يبيع أكثر من 10 آلاف تذكرة.
وجاءت الدورة الثالثة للمهرجان عام 2020، كما وعد حفظي وإن كانت استثنائية وناجحة، ولكن في هذا الشق الجماهيري، لم ينجح السيد محمد حفظي مطلقًا، هذا فشل ذريع بكل تأكيد.
مهرجان برلين السينمائي الدولي عدد التذاكر التي بيعت عام 2018 تقريبًا 333 ألف تذكرة، على الأقل نأتى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بنسبة معقولة بعض الشيء.
حضرت افتراضيًا مهرجان «تالين بلاك نايتس» السينمائي الدولي المصنف كتصنيف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فئة أ. عدد سكان دولة أستونيا لا يتعدى 2 مليون نسمة، أقيمت دورة المهرجان واقعيًا وافتراضيًا هذا العام 2020، وكانت دورة
استثنائية، سجل عدد الحضور وأشارت التقديرات إلى أن 101833 حضروا فعليًا وافتراضيًا، وهذا المهرجان لايتعدى عمره 25 عامًا.
يا سيد «حفظي» من حقنا أن نفرح ونتباهى بمهرجاننا القاهرة السينمائي الدولي، وهو منافس قوي مع فئته من المهرجانات الكبرى «كان، برلين، البندقية، كارلوفي فاري، سان سيباستيان، شنغهاي، طوكيو».
هناك خلل واضح. هل أصبحت المهرجانات من أجل الوجاهة السينمائية لمنظميها فقط؟
لماذا هرب جمهور السينما العادي؟
المهرجان الذي لا يجذب ويخدم الجمهور داخل نطاق محافظته أو على الأقل مدينته مثلما يخدم حركة صناعة السينما ويخدم منظميه لا يستحق أن يكون مهرجانًا.
المهرجان السينمائي ليس ملكًا لمنظميه، حتى لو مجتمع مدني هو المنشئ له ليست عقبة تدشين، مهرجان أو ملتقى.
أتمنى من اللجنة العليا للمهرجانات واللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن تنظر لهذا الشأن وتتدخل حتى يعود الجمهور الحقيقي للسينما بعد انتهاء فيروس كورونا.
أين تقضي وقت فراغك؟
الإجابة تكون: أذهب إلى السينما.
هل أصبحت الساحة السينمائية الآن مرضًا ووباءً؟ بعد أن كانت شاشتها ملاذًا للفرح والبكاء؟
لدينا العديد من المهرجانات السينمائية بكافة الأشكال والأنواع بالمدن والمحافظات، وتعد مصر من الدول البارزة والداعمة للمهرجانات السينمائية، وذلك من خلال وزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة، متمثلة بصندوق التنمية الثقافية وقطاع العلاقات الخارجية ووزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة.
وذلك حتى وإن تبعت المهرجانات للمجتمع المدنى وليس الدولة، هناك أيضًا دعم لوجيستي من إقامة وطيران حتى وإن تم توحيد الدعم الحكومي المخصص للمهرجانات وتخفيض ميزانيات الدعم.
يستطيع المهرجان تحقيق الهدف من تدشينه؛ ففي الواقع لم يعد الجمهور العادي مهيئًا ومستعدًا للحضور والتفاعل، بينه وبين الفن السينمائي، فالبعض يفضل الجلوس على المقاهي، البعض الآخر يظل ماكثًا بمنزله ينعى حاله.
ولما لا؟ وتلك المهرجانات السينمائية طاردة لهم.
فقدت أغلب المهرجانات السينمائية جدواها تمامًا، بعدما فقدت التواصل مع الجمهور، فالحضور للأسف أصبح يقتصر على الضيوف، من نقاد وصناع سينما وصحفيين، ولا يصل المهرجان للجمهور الفعلي الحقيقي، والذي يعتبر الممول الرئيسي لاستمرار المهرجانات السينمائية والوجه المشرق للسينما المصرية.
أين جمهور السينما؟
يرى الدكتور مالك خوري، رئيس قسم السينما بالجامعة الأمريكية في القاهرة ورئيس مهرجان «رؤى» للأفلام القصيرة أن المشكلة تكمن في عدم الاهتمام الجدي بوضع خطة متكاملة لتوسيع قاعدة حضور المهرجان. وأن مهرجان من غير صلة بالمدينة التي يعقد بها يبقى غير ناجح.
ولا يعقل أن يكون عدد الحضور 30.000 و40.000 في مدينة تعداد سكانها 22 مليون. هذا غير منطقي! فمهمة أي مهرجان هي أن يسهم بنشر الثقافة السينمائية، وليس بجعلها احتكارًا لنخب محدودة.
مهرجان «كالجاري» يزيد حضوره على 100.000 في مدينة لا تتجاوز المليون، (المهرجان عمره ١٣ سنة). ومهرجان «مونتريال» حضوره 350.000 في مدينة من 4 ملايين نسمة.
فالمشكلة تكمن في عدم التواصل مع الناس العاديين، كما أن ميزانية المهرجانات للأسف الشديد ضائعة كلها على الاحتفالات والدعوات.
وخير مثال على ذلك المهرجانات الأخرى، فعندما عملت كشاب متطوع في مهرجان «تورنتو » في أوائل سنين تأسيسه،كنا نتصل بالناس مباشرة لدعوتهم إلى المهرجان، في البيوت، الجامعات، المدارس، الأحياء الشعبية، فالمشكلة تكمن في منظمي المهرجانات، الذين لا يهتمون بذلك.
كما يتساءل خوري: لماذا نبيع تذاكر الحضور بهذه المبالغ مقارنة بدول العالم والتي تتحدد تبعًا لمعدلات الحدود الدنيا للأجور، فهنا تعتمد على الحدود الأعلى للرواتب.
وأنا لي تجربة متغايرة تمامًا، بالنسبة لارتفاع أسعار التذاكر، فكنت مشاركًا بفيلم قصير بإحدى دورات المهرجان القومي للسينما المصرية وكانت عروض الأفلام المشاركة في جميع مصر مجانًا، فذهبت لحضور عرض فيلمي القصير بمحافظة الغربية بمدينة طنطا بقصر الثقافة والقاعة مجهزة للعرض لم أجد سوى غيري بالقاعة أثناء عروض الأفلام.
وفي نفس اليوم اتصلت بصديق لي، من الجمهور العادي، ذهب لمشاهدة العروض وفيلمي القصير ولكن بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وأبلغني بأن الحضور كان قليلًا جدًا يقتصر على المشاركين بالأفلام وأصدقائهم فقط.
وكنت قد شاركت بفيلم قصير بمهرجان إفريقي، فوجدت جمهورًا كثيفًا أثناء عروض الأفلام، كامل العدد، ولا يستطيع أحد من الجمهور ترك القاعة قبل انتهاء كافة العروض، وهذا الأمر كان معتادًا يوميًا، على الرغم من أن المهرجان كان لا يمتلك قاعات العرض المجهزة كما لدينا.
وقد أجريت حوارًا مع رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، السيد محمد حفظي، العام قبل الماضي، وطُرحت عليه عدة أسئلة منها:
ماذا يحتاج مهرجان القاهرة السينمائي الدولى حتى يصبح مثل مهرجان برلين وتورنتو؟
كم عدد مبيعات التذاكر؟
أجاب بأن بداية رئاسته لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وعد بأن يصبح مختلفًا شكلًا ومضمونًا بعد ثلاث سنوات وسوف يتحقق هذا.
أما بالنسبة للتذاكر المباعة تقريبًا 40 ألف تذكرة، وهو رقم كبير إذا ما قورن بالعشر سنوات السابقة قبل 2018، لم يكن المهرجان يبيع أكثر من 10 آلاف تذكرة.
وجاءت الدورة الثالثة للمهرجان عام 2020، كما وعد حفظي وإن كانت استثنائية وناجحة، ولكن في هذا الشق الجماهيري، لم ينجح السيد محمد حفظي مطلقًا، هذا فشل ذريع بكل تأكيد.
مهرجان برلين السينمائي الدولي عدد التذاكر التي بيعت عام 2018 تقريبًا 333 ألف تذكرة، على الأقل نأتى بمهرجان القاهرة السينمائى الدولى بنسبة معقولة بعض الشيء.
حضرت افتراضيًا مهرجان «تالين بلاك نايتس» السينمائي الدولي المصنف كتصنيف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فئة أ. عدد سكان دولة أستونيا لا يتعدى 2 مليون نسمة، أقيمت دورة المهرجان واقعيًا وافتراضيًا هذا العام 2020، وكانت دورة
استثنائية، سجل عدد الحضور وأشارت التقديرات إلى أن 101833 حضروا فعليًا وافتراضيًا، وهذا المهرجان لايتعدى عمره 25 عامًا.
يا سيد «حفظي» من حقنا أن نفرح ونتباهى بمهرجاننا القاهرة السينمائي الدولي، وهو منافس قوي مع فئته من المهرجانات الكبرى «كان، برلين، البندقية، كارلوفي فاري، سان سيباستيان، شنغهاي، طوكيو».
هناك خلل واضح. هل أصبحت المهرجانات من أجل الوجاهة السينمائية لمنظميها فقط؟
لماذا هرب جمهور السينما العادي؟
المهرجان الذي لا يجذب ويخدم الجمهور داخل نطاق محافظته أو على الأقل مدينته مثلما يخدم حركة صناعة السينما ويخدم منظميه لا يستحق أن يكون مهرجانًا.
المهرجان السينمائي ليس ملكًا لمنظميه، حتى لو مجتمع مدني هو المنشئ له ليست عقبة تدشين، مهرجان أو ملتقى.
أتمنى من اللجنة العليا للمهرجانات واللجنة الاستشارية العليا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي أن تنظر لهذا الشأن وتتدخل حتى يعود الجمهور الحقيقي للسينما بعد انتهاء فيروس كورونا.