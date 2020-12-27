الزيات: السيسي حريص على مشاركة منتجات مصر في الأسواق العالمية

أكد المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القيادة السياسية حريصة على مشاركة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، فضلًا عن زيادة نسبة الصادرات المصرية للخارج خلال الفترة المقبلة.أضاف حمزة، لـ"الدستور"، أن الخدمات اللوجيستية التي تعمل الحكومة على إعادة هيكلتها سوف تؤدي إلى تسهيل حركة البضائع الي الموانئ، وتوفير الخدمات اللازمة لعمليات الشحن، مؤكدًا أن تدشين المشروعات الجديدة ادت الي توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.أشار عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن الإنتاج فى مصر لم يتوقف كليًا بسبب تداعيات فيروس كورونا، لكن حدث انكماش في حجم الإنتاج، مؤكدًا أن هناك توجه من الدولة لكيفية الاستفادة من نتائج الإصلاح الاقتصادي.