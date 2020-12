عرض أولى حلقات مسلسل «لؤلؤ» على قناة ON الليلة

تبدأ شبكة قنوات ON في عرض أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "لؤلؤ"، للنجمة مي عمر، الليلة، عبر شاشات "ON" و"ONdrama"، كما يتم عرضه أيضا بالتزامن على شبكة "MBC 1"، ومنصتي "watch it" و"shahid".المسلسل يعد البطولة المطلقة الأولى لمى عمر في عالم الدراما التليفزيونية، وتدور أحداثه في إطار من دراما الأكشن والتشويق، ولا يخلو من لمحة كوميدية عن قصة صعود فتاة لتصبح أشهر مطربة في مصر، ويقدم العمل صورة مختلفة بين رحلتها من الفقر إلى الغناء.المسلسل من تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج سينرجي، ويشارك فى بطولته كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين.