وزير خارجية الكويت يترأس وفد بلاده في الاجتماع التحضيري للقمة الخليجية

ترأس وزیر الخارجیة الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الأحد، وفد دولة الكویت المشارك في أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في دورته الـ146، تحضيرًا لأعمال الدورة الـ41 للقمة الخليجية المقرر عقدها بالعاصمة السعودية الرياض في الخامس من يناير المقبل.وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، مناقشة كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال والقرارات والتوصيات المعنية بدعم وتعزیز مسیرة العمل الخلیجي المشترك في مختلف المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وما تضمنت البنود المدرجة كذلك من قضايا ومواضيع تتعلق بالتطورات الراھنة في المنطقة.وضم وفد دولة الكویت كلا من؛ مساعد وزیر الخارجیة لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين، ومساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب وزیر الخارجیة السفير صالح اللوغاني، ونائب مساعد وزیر الخارجیة لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية الوزير المفوض عبدالله الموعد، ونائب مساعد وزیر الخارجیة لشؤون مكتب وزیر الخارجیة المستشار أحمد الشریم، وعددًا من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الكويتية.