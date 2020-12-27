رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ يفتتح فصل الاستزراع السمكي ومعرض «شتاء دافئ»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:57 م
محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
عمرو الشامي
طباعة
افتتح اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، فصل للاستزراع السمكي بمدرسة قلين الزراعية، واستمع لشرح الطالبات أثناء تشريحهن للأسماك

كما تفقد نموذج للاستزراع السمكي بالمدرسة، ومراحل تربية الأسماك بأحد الأحواض بالمدرسة، موجهًا بتنظيم رحلات علمية لكلية الاستزراع السمكي بجامعة كفر الشيخ، ومزرعة الخاشعة الخاصة بالمحافظة.

كما افتتح محافظ كفر الشيخ ونائبه، معرض شتاء دافئ لمدارس إدارة قلين التعليمية، بمدرسة قلين الزراعية، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي سلامة، رئيس مجلس مدينة قلين، والدكتور شاكر ندا، وكيل مديرية التربية والتعليم.

ضم المعرض 4 آلاف قطعة قماش وألحفه فايبر، توزع على الطلاب المنتمين لأسر فقيرة، بالإضافة للطلاب الأيتام، ووجه محافظ كفر الشيخ، بالتوسع في مساعدة المنتمين للأسر الفقيرة والأشد فقرًا، موجها الشكر للطلاب والمعلمين والمعلمات المشاركات في إعداد المعرض.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مكتبة المدرسة، وتابع دفاتر الزيارات والاطلاع، موجهًا بتشجيع الطلاب والطالبات على القراءة واختيار كتب لمناقشتهم بها وإعلان ذلك بالاذاعة المدرسية ولوحات الاعلانات بالمدرسة.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، ونائبه مشتل المدرسة الذي يضم أنواع من الزراعات المتعدد سواء زراعات الظل وأنواع نادرة من نباتات الزينة،ووجه بشراء تلك المشاتل ووضعها في المناطق العامة والحدائق المتعددة بدلًا من اللجوء للمشاتل الخاصة، لتشجيع الطلاب والطالبات على المشاركة في زراعة المشاتل.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الصوبة الزجاجية التي تضم العديد من أنواع النباتات النادرة والاشجار والشتلات،وتفقد الصالات الرياضية سواء صالة الجيمانيزيوم، للتأهيل الرياضي والبدني للطلاب والطالبات،كما تفقد محافظ كفر الشيخ، قسم البساتين والخضر، وقسم الصناعات الغذائية، مطالبا بتوحيد سعر المنتجات الغذائية، وتفقد قسم الألبان، والنجل وتربية دودة القز، وقسم الإنتاج الحيواني، ومعامل الحاسب الآلي، وتفقد متحف المدرسة الذي يضم عدد من الحيوانات المحنطة.

موضوعات متعلقة

القضاء الإداري: وقف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء ليس من اختصاصنا

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

الحكومة تقرر: المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء

أسد يهرب من فيلا ويتجول في شوارع الجونة

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

ليس الإنسان فقط.. الحيوانات تستخدم «الكمامات» للوقاية من «كورونا»

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020