البورصة تخسر 5.5 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم، الأحد، بدعم من عمليات بيع موسعة على غلبية أسهم السوق، نتيجة حالة الترقب لما ستسفر عنه تحركات الدول حول انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ عدد من الدول إجراءات جديدة، من بينها إنجلترا وإسبانيا.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5.5 مليار جنيه، ليغلق عند 633.055 مليار جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق «إيجى إكس 30»، بنسبة 0.92%، ليغلق عند مستوى 10585 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 50» بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، ونزل مؤشر «إيجى إكس 30» محدد الأوزان بنسبة 0.71%، ليغلق عند مستوى 12802 نقطة، ونزل مؤشر «إيجى إكس 30» للعائد الكلي بنسبة 0.75%، ليغلق عند مستوى 4081 نقطة.وهبط مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70» متساوى الأوزان بنسبة 1.44%، ليغلق عند مستوى 2026 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجى إكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 1.21%، ليغلق عند مستوى 2938 نقطة.