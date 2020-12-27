ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان لـ52 ألفا

ذكرت وزارة الصحة العامة الأفغانية، اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 160 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد الإصابة في البلاد إلى 52 ألفا و7 حالات.وأضافت الوزارة، حسبما ذكرت قناة (طلوع) الأفغانية، أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة متأثرة بالفيروس خلال ذات الفترة، ليصل إجمالي أعداد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2170 حالة، كما تم تسجيل أيضًا 319 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 41 ألفا و331 حالة.