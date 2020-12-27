رئيس مركز أبوقرقاص يشن حملة مفاجئة على المطاعم والمحال التجارية

قاد الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، جولة مفاجئة على المحلات التجارية والمطاعم والصيدليات والكافتيريات ووسائل النقل الجماعي للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وقال الدكتور محمد حلمي إنه بناءً على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمرور على المنشآت العامة والمحلات والمطاعم ووسائل النقل العام للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تم اليوم القيام بحملة مفاجئة على المحلات التجارية والمطاعم والكافتيريات ووسائل النقل الجماعي لمتابعة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأكد رئيس المركز أنه شدد خلال جولته على المواطنين بالالتزام بارتداء الكمامات والتباعد والتعقيم والتطهير، مشيرا إلى أن هناك متابعة في المركز لتحديد حالات الاشتباه بفيروس كورونا، والتعامل معها بصورة سريعة، مؤكدا أن الأجهزة المعنية تعمل بشكل كبير على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.