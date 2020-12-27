كيف واجه «مكافحة الإدمان» تداعيات تفشي كورونا

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، عن إجراء عدد من التدخلات في ظل جائجة كورونا، ومنها مد فترات العمل بالعيادات الخارجية مع وجود أخصائيين للإشراف على التباعد الاجتماعي بين المرضى، ومتطوعين مسئولين عن توزيع المطهرات بين المترددين، والتعقيم والتطهير المستمر للعيادات بشكل يومي، كما تم تطوير خدمات تأهيل مرضى الإدمان عن بُعد، وذلك من خلال توفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.وأشار تقرير صادر عن الصندوق إلى أنه تم استمرار العمل بالخط الساخن 16023؛ لتوفير الدعم النفسي للمتعافين على مدار 24 ساعة، وكذلك استمرار البث المباشر على موقع الصندوق، بالإضافة إلى تنفيذ حملات التوعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية لتوضيح تداعيات التدخين في ظل أزمة فيروس كورونا، وشهدت الحملات تفاعلا كبيرا من جانب الشباب، حيث حقق الإعلان الأول "شيشتك هتعديهم"، للإعلامي محمد علي خير، 40 ألف مشاركة، وحقق الإعلان الثاني "مباراة العمر"، للإعلامي إبراهيم فايق، 120 ألف مشاركة.وأكد التقرير أنه تم تنظيم فعاليات وحفلات لمناهضة الإدمان وإبراز أضرار تعاطي المواد المخدرة، بمشاركة الآلاف من الشباب والمتطوعين لدى الصندوق، ‬من خلال الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على "فيسبوك"، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، كما تم التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات لتنفيذ برنامج تدريبي «أونلاين» للكوادر العاملة فى مجال علاج الإدمان بشأن حماية المرضى من فيروس كورونا.