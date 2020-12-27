الجندي: مباحثات السيسي ورامافوزا أكدت ثوابت مصر بشأن سد النهضة

ثمن النائب مصطفى الجندي، رئيس برلمانات شمال إفريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الإفريقي، القضايا والمباحثات التي تناولها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، خاصة فيما يتعلق بالتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في إطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.وأشاد الجندى، في بيان اليوم، بتأكيد الرئيس السيسى مجددًا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها وإعرابه عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق.وأكد النائب أن العالم كله أصبح علي وعي وإدراك كاملين بالموقف المصري، وأن مصر ما تزال حريصة على استمرار التفاوض بشأن ملف سد النهضة، مشيدًا بتقدير الرئيس رامافوزا لجهود مصر في إطار مسار المفاوضات بهدف الوصول إلى حل للقضية، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.