وزير التموين: اعتماد 12 فرع سجل تجاري لتسجيل العلامات التجارية

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن الوزارة وضعت خطة شاملة لتطوير أماكن تقديم الخدمة للمواطنين، حيث تم حصر 553 مكتبا لتطويرهم، استطاعت الوزارة تطوير 300 مكتب منا حتى الآن، إضافة إلى تطوير كافة مكاتب السجل التجاري في جميع المحافظات.وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن الوزارة استطاعت أرشفة كافة العلامات التجارية، إضافة إلى اعتماد 12 فرعا للسجل التجاري يستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية، وجاري تعميمها على كافة مكاتب السجل التجاري.وأكد وزير التموين، أن الوزارة تسعى لتوفير فرع لجهاز حماية المستهلك بكل محافظة، نظرا لكونه جهاز هام للغاية يحافظ على حقوق المواطنين، كما أنه يقوم بتنفيذ حملات لضبط الأسواق بالتعاون مع عدد كبير من الجهات الرقابية، حيث استطاع الجهاز تحرير 4 آلاف مخالفة وتلقي ما بين 10 و12 ألف شكوى خلال العام الجاري.