رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النيجر تنتخب رئيسًا في انتقال سلمى غير مسبوق للسلطة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:59 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يصوت الناخبون لاختيار رئيس جديد اليوم الأحد، في النيجر في اقتراع يشكل سابقة ديمقراطية تتمثل بمغادرة محمدو إيسوفو السلطة سلميا بعد ولايتين دستوريتين في بلد عاش على وقع الانقلابات.

ووصف الرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو الانتخابات الرئاسية بأنها "يوم خاص للنيجر".

وقال بعدما صوت في مبنى بلدية نيامي "إنه يوم خاص للنيجر سيشهد لأول مرة في تاريخها تناوبا ديمقراطيا".

وأضاف "إنه يوم خاص بالنسبة إلي أيضا.. أول انتخابات منذ ثلاثين عاما لست مرشحا فيها"، مؤكدا أنه "يجب أن يسمح هذا التناوب للنيجر بتعزيز وضعها كنموذج للديمقراطية في إفريقيا".

من جهته، قال محمد بازوم، مساعد إيسوفو والمرشح الأوفر حظا للفوز في الاقتراع، بعدما أدلى بصوته "نشعر بالفخر لاحترام موعد السابع والعشرين من ديسمبر".

وكان "بازوم" الذي يعتبر رجل النظام القوي والبالغ من العمر 60 عاما، صرح بأنه "إذا تم انتخابي، فسأكون رئيسا خلفا لإيسوفو وسيحفظ التاريخ اسمينا، لأننا نجحنا في جعل بلدنا يحقق هذا الرهان" على أمل أن تستمر عمليات الانتقال الديمقراطي للسلطة في بلد لم يشهد رئيسين منتخبين يتعاقبان على السلطة منذ استقلاله في 1960.

وتعهد "بازوم" الذي يعزز الفوز الساحق للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية في 13 ديسمبر، التركيز على الأمن والتعليم، وخصوصا تعليم الفتيات، بينما يسجل في النيجر أعلى معدل للخصوبة في العالم (7٫6 أطفال لكل امرأة).

ويتنافس ثلاثون مرشحا في الاقتراع الذي يثير "القليل من الحماس" لدى السكان حسب أحد المطلعين على السياسة في النيجر.

ويهاجم جزء من المعارضة محمد بازوم بسبب انتمائه إلى الأقلية العربية، رغم أنه مولود في النيجر.

موضوعات متعلقة

ضبط مالك ومدير مستشفى بالعبور عقب مصرع وإصابة 16 مصاب بكورونا نتيجة حريق

صور فتاة دهستها شابة متهورة فى مدينة نصر.. سحلتها 4 كيلومترات حتى ماتت

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

الصور

image description

بـ«التنورة».. أسيوط تحتفل باليوم العالمي لذوي الهمم

image description

انطلاق اليوم الثاني لفعاليات مشروع رفع كفاءة اللياقة لطلاب المدارس بدمياط

image description

منال عوض تناقش بنود خطة رد الشئ لأصله بنطاق مركز دمياط

image description

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

image description

وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

الأكثر قراءة

50 جنيها.. الحكومة تفعل الغرامة الفورية على عدم ارتداء الكمامة

غرامة فورية وإغلاق.. 5 قرارات من الحكومة لمواجهة أزمة كورونا

«الأوقاف» تكلف عمال المساجد بتتبع دور العزاء وعقد القران وتحرير محاضر ضدها

رسميًا.. الأهلي يتوج بجائزة أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط

إنفوجراف

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

image description

إفيهات لا تنسى.. 20 عاما على عرض فيلم الناظر (إنفوجراف)

image description

5 أخطاء تجنبها أثناء ارتداء الكمامة (إنفوجراف)

نجم الساعة

صورة تذكارية توثق رحلة «نواب التنسيقية» بعد استخراج كارنيات العضوية

منوعات

كيفية التسجيل في موقع دعم مصر الإلكتروني 2021 وإضافة المواليد والزوجة بالخطوات.. والرابط

صيادو الكركند الأستراليون يتكيفون مع حرمانهم السوق الصينية

طيار ألماني يتتبع مسارا جويا على شكل محقن للتذكير بحملة تطعيمات كورونا

ليس الإنسان فقط.. الحيوانات تستخدم «الكمامات» للوقاية من «كورونا»

أيام زمان

سر أخفته سماح أنور تسبب في وفاة والدها

كيف تسبب «أبي فوق الشجرة» في أزمة بين السندريلا ونادية لطفي؟

«عبدالوهاب دمه تقيل وأمينة رزق عبيطة» آراء تحية كاريوكا فى الكبار

«سياسية وفنية».. أزمات تسببت فيها راقصات

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
اللايحة و«القانون»
ماجد حبته
حكاية «د» وما فيها
مؤمن المحمدي
سردباك
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ محمد رفعت.. قيثارة السماء «١-٢»
المزيد

الثقافة

بينها «النهضة والسقوط».. قصور الثقافة تصدر 3 عناوين نقدية جديدة

ندوة أدبية لثلاث قصص نجاح من منصة كتبنا بالجريك كامبس

افتتاح معرضين لـ منير إسكندر وسيد سعد الدين بجاليري بيكاسو إيست بالتجمع

584 فعالية فنية وثقافية على مسارح الأوبرا في 2020