النيجر تنتخب رئيسًا في انتقال سلمى غير مسبوق للسلطة

يصوت الناخبون لاختيار رئيس جديد اليوم الأحد، في النيجر في اقتراع يشكل سابقة ديمقراطية تتمثل بمغادرة محمدو إيسوفو السلطة سلميا بعد ولايتين دستوريتين في بلد عاش على وقع الانقلابات.ووصف الرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو الانتخابات الرئاسية بأنها "يوم خاص للنيجر".وقال بعدما صوت في مبنى بلدية نيامي "إنه يوم خاص للنيجر سيشهد لأول مرة في تاريخها تناوبا ديمقراطيا".وأضاف "إنه يوم خاص بالنسبة إلي أيضا.. أول انتخابات منذ ثلاثين عاما لست مرشحا فيها"، مؤكدا أنه "يجب أن يسمح هذا التناوب للنيجر بتعزيز وضعها كنموذج للديمقراطية في إفريقيا".من جهته، قال محمد بازوم، مساعد إيسوفو والمرشح الأوفر حظا للفوز في الاقتراع، بعدما أدلى بصوته "نشعر بالفخر لاحترام موعد السابع والعشرين من ديسمبر".وكان "بازوم" الذي يعتبر رجل النظام القوي والبالغ من العمر 60 عاما، صرح بأنه "إذا تم انتخابي، فسأكون رئيسا خلفا لإيسوفو وسيحفظ التاريخ اسمينا، لأننا نجحنا في جعل بلدنا يحقق هذا الرهان" على أمل أن تستمر عمليات الانتقال الديمقراطي للسلطة في بلد لم يشهد رئيسين منتخبين يتعاقبان على السلطة منذ استقلاله في 1960.وتعهد "بازوم" الذي يعزز الفوز الساحق للحزب الحاكم في الانتخابات المحلية في 13 ديسمبر، التركيز على الأمن والتعليم، وخصوصا تعليم الفتيات، بينما يسجل في النيجر أعلى معدل للخصوبة في العالم (7٫6 أطفال لكل امرأة).ويتنافس ثلاثون مرشحا في الاقتراع الذي يثير "القليل من الحماس" لدى السكان حسب أحد المطلعين على السياسة في النيجر.ويهاجم جزء من المعارضة محمد بازوم بسبب انتمائه إلى الأقلية العربية، رغم أنه مولود في النيجر.