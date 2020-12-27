فريق مار افرام: قدمنا حفلا بدون جمهور فشعرنا بالحضور الإلهي

لم تمنع كورونا "فريق مار افرام السرياني"، وهو فريق الكورال الخاص بكنيسة السيدة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس، بمنطقة القصريني بالزاوية الحمراء بالقاهرة، من تقديم رسالته السنوية من دعوة للرجوع إلى الله، والمضي قدما في حياة التوبة.وقام الفريق الذي يقوده المرنم مينا نصر، بإحياء حفله دون جمهور، وتصوير الحفل لإذاعته كهدية للأقباط عبر قنوات الكنيسة ومنصات التواصل الاجتماعي تحت شعار "كنيسة زمان"، وهو نفس الشعار الذي يحمله الألبوم الرابع للفريق.وقال قائد الفريق مينا نصر، في تصريح خاص لـ"الدستور"، إن خدمات الفريق تقوم على كتف جيش من الخدام، على رأسهم أمين الخدمة ظريف برسوم، وأمين الأسرة جرجس عبد الملاك، إضافة إلى باصون مايكل سمير.وشدد "نصر" على أن أهمية الدعم الكنسي للفريق، والمتمثل في نيافته الحبر الجليل الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد، ورئيس لجنة المصنفات الكنسية، إضافة إلى رعاة الكنيسة، وهم القمص برسوم زاخر، القمص رويس نصر، القمص بيشوى توفيق، والقس إبرام صموئيل، والقس يوسف فرج الله.وأوضح أن الخدمة الأحدث للفريق شهدت مشاركة متميزة لمجموعة من الكوادر الفنية، مثل مهندس الصوت بيشوي مجدي، والمخرج جوزيف نبيل، ومدير التصوير فادي سمير، ومسئولو الشاشات والإضاءة أمجد لطيف وماهر لطيف، والمتكلم أمير تادرس الذي قدم الخدمة والترانيم.وأشار "نصر" إلى أن الفريق قدم هدية لروح المرنمة والخادمة الراحلة مارينا ظريف، حيث قدم آخر ترانيمها التي قامت بأدائها معهم، وهي ترنيمة لسه معاك، إضافة لترنيمة قصاد عرشه التي قدمها الفريق في حفل تأبينها.وأوضح "نصر" أنه كان في إمكان الفريق أن يأخذ استراحة من الخدمات الكبرى في ديسمبر 2020، بسبب كورونا، لكن أبطال الفريق ومرنميه وخدامه رفضوا ذلك مؤكدين أنهم سيظلون يقدمون رسالة الله للبشر طيلة حياتهم، في إشارة إلى أن التسبيح أقوى من كورونا، مؤكدا أنهم على الرغم من أنهم صوروا الحفل دون جمهور، لكنهم شعروا بالحضور الإلهي.الألبوم الرابع للفريق على عدة ترانيم، مثل كنيسة زمان، والتي جاءت من أداء: ماجد جميل، وكلمات: مينا مجدي، وألحان: مارفي صموئيل، وتوزيع: بيتر فرح، وترنيمة معرفة شخصية، والتي تأتي من أداء وألحان: مريم حلمي وكلمات: القس أثناسيوس وجيه، وتوزيع: بولس جرجس، إضافة لترنيمة ولسه يا عدرا، والتي تأتي من أداء: يوستينا ظريف، وكلمات: مينا مجدي، وألحان: مارفي صموئيل، وتوزيع: بيتر فرح.وترنيمة اللى عنده أب زيك، أداء: سارة معروف، كلمات: ماري تامر، وألحان: مارفي صموئيل، وتوزيع: بيتر فرح، وترنيمة رضيت، والتي جاءت من أداء وألحان الموسيقار يوحنا فيكتور، وكلمات: مايكل عاطف، وتوزيع: إيهاب سمير. هذا بالإضافة إلى ترنيمة "حنين للماضي" أداء: يوستينا ظريف، وكلمات: مادلين أنيس، وألحان: مارفي صموئيل، وتوزيع: بولس جرجس.وأيضًا ترنيمة "قلبه فيض حنان"، من أداء: مريم رؤوف، وكلمات: مينا كامل، والحان: كريستينا نادي، وتوزيع: مينا ميلاد، و"حضن حنين" من أداء وألحان: مارفي صموئيل وكلمات: بيشوي ماهر وتوزيع: بيتر فرح، و"بيراعيني" أداء: بيشوى ماهر، وكلمات: شريف عاطف، وألحان: مينا صبحي، وتوزيع: بولس جرجس.وأخيرًا ترانيم "وقت الصلاة"، أداء وألحان: ماريا نظمي، وكلمات: مسعود حماية، وتوزيع: إيهاب سمير، وترنيمة: "2 أبريل"، أداء: ماريا نظمي- يوستينا ظريف، وكلمات: مينا مجدي، وألحان: ماريا نظمي، وتوزيع: بيتر فرح، و"عيد تشكيلي" أداء: يوستينا ظريف وكلمات: ماري تامر، وألحان: مينا صبحي، وتوزيع: بولس جرجس، و"عريس القلب" أداء: ماريان جورج وكلمات: القس أثناسيوس وجيه، وألحان: يوحنا فيكتور وتوزيع: جون اسطفانوس.