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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط 7.5 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالغربية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:50 م
أسمدة زراعية مجهولة
أسمدة زراعية مجهولة المصدر بالغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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تمكنت مباحث التموين بالغربية، بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم الأحد، من ضبط 7 أطنان ونصف الطن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، مطروحة للبيع بالأسواق داخل أحد محلات تجارة الأسمدة والأعلاف.

كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، قد تلقى إخطارا بضبط 7 طن و500 كيلو أسمدة زراعية بدون مستندات مجهولة المصدر، بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية والأعلاف بمطاق المحافظة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.

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