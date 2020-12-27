«التضامن»: وفرنا «البنكنوت» في بنك ناصر لمواجهة تداعيات كورونا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه خلال 2020 وفي ظل جائحة كورونا، تم تشكيل لجان مركزية وفرعية فى بنك ناصر الاجتماعي تختص بإعداد خطة تتضمن كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لضمان استمرارية العمل بالبنكنوت وتوفير احتياجات العملاء المصرفية ومواكبة كافة المستجدات والتوجيهات في هذا الشأن، بالإضافة إلى التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي وإجراء الصيانة الدورية لها وإلغاء كافة الرسوم على السحب من الماكينات وكذلك خدمة الصرف بالتليفون المحمول، والاحتفاظ باحتياطيات كبيرة من البنكنوت لتكوين مركز نقدى خاص ببنك ناصر الاجتماعي.وأضافت الوزارة، في تقرير، أنه تم تخصيص 2000 منفذ من منافذ شركة "فوري" كمرحلة أولى بالإضافة إلى فروع فورى بلس لصرف مستحقات عملاء بنك ناصر الاجتماعي،وتأجيل سداد أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعي لمدة 6 أشهر، وإطلاق شهادة "إيد واحدة" للأطباء وأعضاء هيئة التمريض مدتها عام واحد بعائد 15.5%، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة شهادة مصر الرقمية بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات لتمويل أجهزة الحاسب الآلي المحمول للمتدربين بالمعهد للمساهمة في تعزيز التعليم عن بعد من خلال قروض حسنة لمدة ثلاث سنوات بعائد 5% وبدون مصروفات إدارية.وأشار التقرير إلى أنه من بين التدخلات التى حدثت توفير المطهرات والتعقيم والتطهير المستمر لفروع وماكينات الصراف الآلي، والإلتزام المستمر بإجراءات تطهير ونظافة مقار الفروع وماكينات الصراف الآلي وتطهير النقدية بالخزن الرئيسية وإستخدام المبالغ الأقدم فى تاريخ التخزين، وتجهيز أماكن إنتظار للعملاء خارج الفروع بالمقاعد ومراعاة أن تكون المسافة بين المقعد والذى يليه متر واحد علي الأقل، مع تنظيم انتظار العملاء خارج الفرع وتواجد أحد العاملين للرد علي الاستفسارات.