ضبط موظف بمستشفى حكومي يتلاعب بالمستندات

تمكنت مباحث الأموال العامة بوسط الدلتا بطنطا، اليوم الأحد، من ضبط موظف بأحد المستشفيات بمدينة طنطا، بتهمة استغلال موقعه الوظيفى، وتحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى، واختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة المقدمة من المستشفى للمرضى.وكانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا أسفرت عن قيام موظف بأحد المستشفيات بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، باستغلال موقعه الوظيفي والمنوط به تحصيل رسوم دخول وحجز المرضى بالمستشفى، واختلاس مبالغ مالية عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل إيرادات فرق درجة الخدمة المقدمة من المستشفى للمرضى أثناء فترة تواجدهم بها، وتعديل المبالغ المحصلة من المريض فعليًا على كلٍ من الصور الكربونية الخاصة بالمراجعة وأصل دفتر التحصيل إلى مبلغ أقل من المبلغ الفعلي، واختلاس الفرق بين القيمتين والاستيلاء عليها لنفسه.وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة لتجري شئونها.