ارتفاع إصابات كورونا في هونج كونج لـ8610

سجلت هونج كونج 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.وبعد تعليق الرحلات الجوية بين هونج كونج وبريطانيا وفرض فترة حجر صحي لمدة 21 يوما على جميع المقيمين العائدين، والتي يجب أن تخضع للمراقبة في فندق معين، انخفض عدد الوافدين إلى المدينة إلى مستوى تاريخي بلغ 194 شخصا فقط أمس السبت، وفقا لإدارة الهجرة.كما أعلنت بكين، اليوم الأحد، عن أنها سوف تعلق الرحلات الجوية بين بريطانيا والبر الرئيسي الصيني في الفترة من 28 ديسمبر إلى 10 يناير، في محاولة لمنع انتشار سلالة جديدة من فيروس كورونا مكتشفة في بريطانيا، والتي يمكن أن تكون أكثر قابلية للعدوى بنسبة تصل إلى 70%.وأعلنت السلطات الصحية أنه من بين 70 حالة إصابة تم تسجيلها، هناك 69 حالة انتقلت محليا، منها 23 حالة مجهولة المنشأ، وتم تسجيل حالة واردة واحدة فقط، بحسب مركز حماية الصحة.وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بكورونا في هونج كونج الآن 8610 حالة.