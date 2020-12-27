السعودية تسجل 154 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، ليصبح إجمالي عدد الإصابات في المملكة 362220 منذ بداية الجائحة.وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم، أنه تم تسجيل 175 حالة شفاء جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين في المملكة 353179 حالة.كما سجلت المملكة العربية السعودية 9 حالات وفاة جديدة، ليصيح إجمالي عدد الوفيات 6185 حالة منذ بداية الجائحة.