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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التموين: عرض قانون تنظيم البورصات السلعية على مجلس النواب المقبل

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:47 م
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه سيتم تقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب المقبل بشأن تنظيم عمل البورصات السلعية في إطار تشريعي منظم.

وأضاف المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، أنه تم خلال العام الحالي تأسيس البورصة السلعية المصرية، وقد شمل هيكل المساهمين كافة الجهات المعنية، وتم عقد أول جمعية عموية وعرض النظام الأساسي والعقد الابتدائي، مشيرا إلى أنه من المتوقع بدأ عمل البورصة مع بدأ موسم حصاد القمح المحلي المقبل.

وأشار إلى أن البورصة السلعية أصبحت نظاما أساسيا تمارس من خلاله التجارة بشكل أسرع وأقل تكلفة، ويتعامل فيها كافة العملاء (منتجين- تجار- مستهلكين)، وأصبحت نظاما عالميا معتمدا للبيع والشراء بنظام الجملة، بل استطاعت نظرا لقوة تنظيمها أن ترفع كثيرا من قدرة المنتجين.

من جهة آخرى، وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مستودعات استراتيجية للسلع الأساسية، أوضح المصيلحي، أنه بناء على توجيهات القيادة السياسية لتوفير مساحات تخزينية لضمان مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، ليصل إلى نحو 8 أشهر، تم طرح 7 مستودعات في أقاليم الجمهورية وفقا لدراسة الاحتياجات التي أعدتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا إلى أنه تم وضع الاشتراطات الفنية للمستودعات الاستراتيجية واختيار وتجهيز الأراضي الصالحة لها، لافتا إلى أن عملية الإعداد لطرح الأراضي لإنشاء المستودعات الاستراتيجية على مرحلتين، الأولى شملت 4 مواقع في كل من (الفيوم-الأقصر-السويس-الشرقية)، حيث قامت 8 شركات من كبرى الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مجال التخزين واللوجستيات بسحب 17 كراسة شروط، وجاري استكمال إجراءات الطرح وتقديم العروض الفنية للدراسة والتعليم.

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