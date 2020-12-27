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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الكويت: توفير لقاح كورونا من خلال شحنات شهرية طوال 2021

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:01 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الأحد، توفر لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بشكل دوري شهري، حيث ستصل شحنة كل شهر إلى الكويت، حتى يتم تطعيم كل من يرغب من المواطنين الكويتيين أو المقيمين على مدى العام المقبل.

وأشاد الشيخ الدكتور باسل الصباح، في تصريح للصحفيين لدى قيامه بجولة تفقدية على مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف، بالإقبال الكبير من الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأمامية على مركز الكويت للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مشيرا إلى أن حملة التطعيم بدأت اليوم فعليا، بعد أن تم تدشينها يوم الخميس الماضي تجريبيا، وستكون الأولوية للطواقم الطبية طيلة أيام الأسبوع الجاري.

وأضاف أن العمل يسير بسلاسة ويسر وتنظيم أكثر من رائع، وبالتزام تام من قبل المواطنين والمقيمين من الكوادر الطبية والعاملين في الصفوف الأولى، لافتا إلى أنه سيتم إدخال فئة كبار السن نهاية الأسبوع الجاري.

ودعا وزير الصحة الكويتي الجميع إلى ضرورة المشاركة والتسجيل في الموقع الإلكتروني؛ للحصول على موعد محدد للحصول على التطعيم، موضحا أن هناك آلية خاصة للتعامل مع الطعوم وتحضيرها، الأمر الذي يتطلب تعاون الجميع للاستفادة القصوى منها من قبل الراغبين في الحصول عليها.

وأوضح أنه رغم ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس في العديد من الدول مع الموجتين الثانية والثالثة، إلا أن الأوضاع في الكويت مستقرة، وهو ما يدعو للطمأنينة، إلا أنه لا يعني عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، داعيا في الوقت نفسه الجميع إلى الالتزام بالإجراءات لحين تطعيم الجزء الأكبر.

وقال الشيخ الدكتور باسل الصباح: "إنه مع تدشين الحملة، تم اختيار عينة لا تتعدى العشرات من جميع فئات المجتمع لمتابعتها، ونحمد الله أنه لم تسجل أي حالة أعراض جانبية للطعوم، ونأمل أن تستمر حتى ننتهي من تطعيم جميع من يعيش على أرض الكويت".

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