إعصار «بيلا» يقطع الكهرباء عن 12 ألف منزل في فرنسا

تسبب إعصار "بيلا" الشتوي في انقطاع الكهرباء عن نحو 12 ألف منزل في شمال فرنسا.وذكرت الوكالة الألمانية استنادا إلى شركة اندي Enedis مشغلة شبكة الكهرباء، أن المناطق المتأثرة بهذا الإعصار هي المناطق الساحلية في بريتان ونورماندي.من جانبها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية (ميتيو فرانس) أن هناك هبوبا قويا للرياح وأمواجا عالية على ساحل الأطلسي.ودعت إدارة منطقة مونش الواقعة على القنال الإنجليزي السكان إلى توخي الحذر على نحو خاص بسبب الرياح العاتية.