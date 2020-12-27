حساسين يطالب بتكريم شرطيين رفضا رشوة بمطار القاهرة لتهريب أدوية

ناشد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطي للشؤون البرلمانية، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتكريم فردي شرطة من قوة الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي بعد رفضهما رشوة مالية نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد وضبط مرتكبي الواقعة، موجها تحية قلبية لهذين الشرطيين ومؤكدًا أنهما نموذج رائع للعيون الساهرة على أمن واستقرار الوطن ويستحقان كل التكريم والتقدير والاحترام.وكان فردا شرطة من قوة إدارة تأمين الركاب بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، قد رفضا رشوة مالية نظير تسهيل تهريب كمية من الأدوية إلى خارج البلاد، حيث تبلغ منهما قيام أحد الأشخاص "عامل بإحدى شركات تحميل الحقائب بالميناء"، بعرض مبلغ مالي عليهما على سبيل الرشوة مقابل تسهيل عملية تهريب كميات من الأدوية لخارج البلاد رفقة عدد من الركاب يحملون جنسية دولة أجنبية، وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمساعدات الفنية بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تم ضبط 4 أشخاص "يحملون جنسية دولة أجنبية"، حال تواجد 2 منهم بدائرة الميناء وتقديم مبلغ الرشوة لفردي الشرطة، وضبط الأخران حال تقدمهما للسفر على متن إحدى الرحلات المتجهة إلى إحدى الدول وبحوزتهم حقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأدوية (أمبول، أقراص).