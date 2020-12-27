«التضامن»: دعم 40 ألف أسرة بها نساء حوامل ومرضعات بـ200 جنيه شهريًا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم عقد شراكة مع الهيئات الدولية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث استفاد عدد 77600 أسرة تقريبًا، منها 75889 في إطار برنامج الأغذية العالمى، و1702 بلان إنترناشونال، من المرفوضين من برنامج تكافل وكرامة الأكثر عرضة للوقوع تحت خط الفقر بتحويلات بقيمة 400 جنيه شهريًا.وأشارت الوزارة، في تقرير صادر عنها، إلى أن الهدف من التدخل بشكل أساسي؛ هو منع الأسر الأكثر احتياجا وأطفالها من الوقوع في براثن الفقر المدقع نتيجة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا.ولفتت إلى أنه تمت تغطية عدد 40 ألف أسرة بها نساء حوامل ومرضعات مع أطفال دون سن الثانية بتحويلات شهرية قدرها 200 جنيه للطفل، بحد أقصى طفلان لكل أسرة، ويندرج هذا التدخل في إطار برنامج «إنقاذ الأرواح» في أول 1000 يوم، الذي تنفذه الوزارة، ويهدف إلى ضمان تغذية آمنة للأمهات والأطفال في الأسر الأولى بالرعاية.ونوه إلى أنه خوفًا من انتشار العدوى بالفيروس واستمرارًا للقيام بدور مشروع «2 كفاية» في التوعية بتنظيم الأسرة بين الأسر المستهدفة، فإنه تم استحداث نشاط جديد للمكالمات التليفونية للتوعية، وبدأ العمل به من الأول من إبريل، حيث تقوم المثقفات المجتمعيات بإجراء مكالمات تليفونية قصيرة مع السيدات المستهدفات (اللاتى لديهن تليفون) بحسب الأعداد المستهدفة شهريًا لكل مثقفة.كما تم- بحسب التقرير- استحداث مكون جديد في التوعية التليفونية عن طرق الوقاية من فيروس كورونا، حيث بلغ عدد المكالمات المنفذة 689٫953 مكالمة، بالإضافة إلى أنه تم إعداد دليل استرشادي لكيفية القيام بهذا النشاط الجديد متضمنًا الرسائل الخاصة بالتوعية للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك نظام المتابعة لهذا النشاط المستحدث.