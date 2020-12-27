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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مئات البريطانيين يفرون من حجر صحي في سويسرا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:04 م
جريدة الدستور
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اختفى مئات الزوار البريطانيين الذين كان من المفترض أنهم يخضعون لحجر صحي، بعد الإعلان عن رصد سلالة جديدة من كورونا في بلادهم، من منتجع التزلج السويسري "فيربير"، الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى البريطانيين.

وقال جان مارك ساندوز، المتحدث باسم البلدية التي يقع بها المنتجع، اليوم الأحد، إن بعضهم عاود الظهور في فرنسا.

وحددت السلطات السويسرية هوية 420 زائرا من بريطانيا تم إخضاعهم للحجر الصحي قبل عيد الميلاد، وقد غادر نحو 50 على الفور، ومن بين الـ370 الآخرين، لم يعد هناك سوى أقل من 12 حتى اليوم الأحد، وأعرب عن "تفهم غضبهم".

وانتقد المسئول بشدة الحجر الذي تم فرضه على عجل وبأثر رجعي على الأشخاص القادمين من بريطانيا.

وكانت سويسرا قد علقت كافة الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا وجنوب إفريقيا في 20 ديسمبر، بعد رصد سلالات جديدة أكثر قدرة على الانتشار من فيروس كورونا في البلدين.

وفي 21 ديسمبر، أمرت السلطات جميع الأشخاص الذين وصلوا منذ الرابع عشر من الشهر الجاري بالخضوع لحجر صحي لمدة عشرة أيام من تاريخ الوصول.

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