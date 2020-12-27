تفاصيل الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال العرب (صور)

يُقام مساء اليوم حفل ختام مسابقة ملكة جمال العرب ضمن فعاليات مهرجان السياحة العربية بأحد فنادق القاهرة الكبرى برئاسة الدكتورة حنان نصر، التى تضم هذا العام 12 دولة عربية.من جانبها، قالت الدكتورة حنان نصر رئيسة مؤسسة ملكات جمال العرب بالعالم العربى وأوروبا أننا نعمل في ظل ظروف وإجراءات احترازية قوية جدًا متبعيين كافة الإجراءات الاحترازية.الحفل الختامي بحضور النجم عصام كاريكا، ومن المغرب نجمة ذا فويس سعاد حسن أما عن لجنة التحكيم تضم الدكتور عمر رشاد رئيس لجنة التحكيم، بالإضافة لعدد من الوكلاء الدول العربية.