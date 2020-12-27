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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أول شخص يحصل على لقاح كورونا فى النرويج «مسن»

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:47 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أصبح سفين أندرسون، الذي يعيش في دار رعاية في أوسلو، أول شخص يحصل على لقاح كورونا في النرويج.

وقال عقب تلقيه اللقاح في دار الينجسرودجيمت في أوسلو" يبدو الأمر غريبا إلى حد ما، أنا شخص تاريخي تقريبا".

وأضاف" أنه شعور غريب، كأنني مثل نيل أرمسترونج أول شخص يمشي على القمر".

وقال في بث حي مع رئيسة الوزراء إرنا سولبيرج وآخرين" هذا يعني أنني سوف أتمكن من استقبال زائرين".

وقالت سولبيرج: "سوف تكون رمز بدايتنا لعملية التطعيم، ونحن ننتظر منذ 291 يوما، حتى منذ 12 مارس الماضي عندما بدأنا في اتخاذ إجراءات صارمة في النرويج".

ووصفت سولبيرج اليوم بأنه "انتصار للعلم والتعاون بين الكثير من الدول.. إنه مثل يوم الحرية".

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