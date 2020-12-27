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محافظات

نتائج حملات اللجان الخماسية بمراكز الدقهلية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:40 م
حملات اللجان الخماسية
حملات اللجان الخماسية
عمرو الحوتى
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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق والمحلات وكافة منشآت بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج حملات اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات.

ففي مركز ومدينة المطرية قال محمد حمص رئيس المركز إن اللجنة الخماسية قامت بالمرور على عدد 14 منشأة وأسفر ذلك عن تحرير عدد 5 محاضر تموين وتحرير عدد 7 محاضر نقص في الاشتراطات وعدم حمل شهادات صحية وعدد 4 محاضر بيئية، كما تم إنذار عدد 7 منشآت لمخالفة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية طبقا لقانون العمل وتم التحفظ على 1 طن سكر و1 طن نخاله خشنة كما تم التحفظ على 500 كيلو ملح، وعدد 229 كيس دقيق وزن الكيس واحد كيلوا جرام وتم إعدام 168 زجاجة عصير مانجو لفقدها خوصها الغذائية.

وفي مركز ومدينة الجمالية، قال محسن طه رئيس المركز أن اللجنة المشكلة من الوحدة من المحلية والبيئة والتموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك قامت بالمتابعة والمرور على المحلات والمجازر والأسواق، وأسفرت أعمالها عن تحرير عدد 4 محاضر مخالفة بيئية وعدد 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار وعدد 2 محضر صحية وبيئية و4 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتم إعدام 15 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة نبروه قال رضا قويطه أنه تم المرور على 9 منشآت منها محلات جزارة ومطاعم وسوبر ماركت وصيدليات وتم تحرير 7 محاضر مخالفات منها عدم وجود شهادات صحية وعدم نظافة وإدارة صيدليات بدون صيدلي وتم ضبط 100 قرص دواء مهرب غير مصرح له بالتداول و50 قرص دواء منتهي الصلاحية وتم اتخاذ الاجرءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.

وفي مركز ومدينة شربين قال طارق شكري رئيس المركز أن اللجنة المشكلة والتي ضمت في عضويتها مدير مديرية الطب البيطري ومدير المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني بحمصة ومدير الإدارة البيطرية بشربين، وبالاشتراك مع اللجنة الخماسية بالمركز قامت ببحث شكوى أحد أصحاب مزارع الدواجن بناحية أبو جلال والتي يتضرر فيها من وجود نافق بدواجن المزرعة، وتم أخذ العينات اللازمة ودفن النافق تبعا للشروط الصحية المتبعة حفاظا على البيئة والصحة العامه وأثبتت التحاليل المبدئية اشتباه فى علف فاسد كما تتم متابعة التحاليل النهائية بمدريه الطب البيطري وتم غلق وتشميع محلا للأعلاف والأدوية البيطرية، كما تم بالتعاون مع إدارة البيئة والإدارة الصحية المرور على بعض المخابز داخل المدينة للوقوف على جودة ومواصفات رغيف الخبز وتم تحرير 5 محاضر مخالفة لمواصفات النظافة و11 محضر غير مطابق لمواصفات الوزن وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وكلف محافظ الدقهلية رؤساء الوحدات المحلية المذكورة بمتابعة تصرفات النيابة فى الواقعة المذكورة بالتنسيق والتعاون مع المديريات الخدمية المختصة.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التفتيش بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام، فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطري والقوى العاملة وإدارات البيئة حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية والتصدي لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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