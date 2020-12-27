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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير التموين: اعتمدنا المؤشر الجغرافى لأول مرة.. وتسجيل 3 منتجات

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:49 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المؤتمر الصحفي اليوم يستهدف استعراض حصاد الوزارة خلال 2020، بسبب دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهد رئيس الوزراء فى التنسيق بين أعضاء الحكومة، مؤكدا أنه بدون أمن واستقرار لن تكون هناك بنية أساسية، والعالم يشهد رفع خدمات الكهرباء والطرق ولدور وزارة التموين في رفع الخدمات المقدمة للمواطن، كونه أساس التنمية، وتم وضع هذه المشروعات كلها على التوازي وتطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة.

وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحفي: "عندنا 1400 مكتب وتم اختيار مكاتب أخرى تنفع تتحول لمراكز خدمة، بمساحة لا تقل عن 100 متر، وتم تطوير 300 مكتب حتى الآن وتحويلهم الى مراكز خدمة متطورة وسجل تجاري، وتم تطوير المكاتب الرئيسيّة في كل محافطة وأيضا إتاحة خدمة السجل التجاري في فروع البنوك".

وأوضح، أنه بالنسبة للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، فهي تمثل رصيدا قوميا وتمت بالمرحلة الأولى أرشفة كل العلامات التجارية إليكترونيا، وتم اعتماد 12 فرعا من مكاتب السجل لتقديم خدمات العاملات التجارية وجار تعميمها على جميع المكاتب، كما تم اعتماد المؤشر الجغرافي لأول مرة وتسجيل 3 منتجات في مطروح كمؤشرات جغرافية".

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