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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

للمشاركة في ندوة تنموية.. وفد إفريقي بجامعة أسيوط

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:36 م
ندوة تنموية
ندوة تنموية
أسيوط_محمد أبوشادي:
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استقبل الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط، لشئون التعليم والطلاب، وفدًا من  الشخصيات البارزة، من الملحقين الثقافيين، بجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والكونغو البرازافيل، يضم الأستاذ آدم محمد بوليلو، المستشار السياسي للعلاقات الدولية العربية والأفريقية بجمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، والأستاذ مايكل مايتان نقونق، المستشار الثقافي بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، إلى جانب الدكتورة إيمان مهران أستاذ بأكاديمية الفنون بالقاهرة، والإعلامية عطية عادل خيري، المخرجة السينمائية، وبحضور الدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية.

تأتي الزيارة، في إطار مشاركة الوفد الإفريقي، فى ندوة لتنمية الوعي، بالحرف التقليدية ومستقبلها في صعيد مصر.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، أن اللقاء تضمن مناقشة مقترح تعاون بين جامعة أسيوط وجامعة جنوب السودان والكونغو الديمقراطية والبرازافيلية؛ لدعم المنح الطلابية للدراسة في جميع التخصصات المتاحة بالجامعة، أو التبادل الطلابي، بين تلك الجامعات، وهذا يأتي  في إطار حرص جامعة أسيوط،  على توطيد أواصر التعاون مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية  والتعليمية، في مختلف دول العالم ومع الجامعات الأفريقية والعربية بشكل خاص.

كما أشاد الوفد بمكانة جامعة أسيوط وتاريخها العريق والعميق في إتاحة الطلبة بالقيام بأبحاث علمية من شأنها خلق أثر إيجابي وفعال لتطوير المجتمعات البشرية، وذلك لتوافر جميع الخدمات المقدمة للطلاب في العديد من المجالات وبالأخص تنمية اللغة العربية، إلى جانب تميزها بالحراك العلمي والأكاديمي بما يخدم السيرة التعليمية والعلمية والبحثية، فضلاَ عن سمة الجامعة الطيبة بكوادرها ومسئوليها جعل الملحقية الثقافية ترشح جامعة أسيوط لطلابها.

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