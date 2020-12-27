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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:35 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
عمرو الحوتى
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عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا، بحضور اللواء عبد القادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، وعدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات الخدمية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفي إطار خطة الدولة والحكومة المصرية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن تطعيم المواطنين بالمحافظات بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

وتناول محافظ الدقهلية خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الاجراءات والاستعدادات الواجب اتخاذها بشأن تنفيذ التطعيم للمواطنين بنطاق المحافظة بلقاح فيروس كورونا وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة.

وأكد المحافظ ضرورة تنسيق جهود كافة الجهات المشاركة من الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، وكذا جهود المجتمع المدني لنجاح تنفيذ هذه الحملة باعتبارها مهمة قومية تستهدف صحة وحياة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أنه لن يسمح بالتقاعس أو الإهمال من قبل أي جهة من الجهات في التكليفات المنوطة بها في هذا الشأن.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تم تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام لمعاينة وتحديد أماكن استقبال المواطنين فيها لإعطائهم التطعيم المذكور قد استقرت على اختيار عدد 5 أماكن تغطي كافة مناطق المحافظة جاري إعدادها.

وكلف محافظ الدقهلية رؤساء المراكز والمدن والاحياء الواقعة في نطاقهم الأماكن المختارة لتجهيزها على أكمل وجه بكافة المستلزمات من الأثاث وثلاجات حفظ الطعوم وتأمين مصادر الكهرباء البديلة من خلال توفير المولدات الكهربية اللازمة، هذا فضلا عن تجهيز مقاعد واماكن انتظار وتندات لحماية المواطنين من الشمس أو الأمطار.

وشدد المحافظ على أهمية اعداد دورات المياه وصيانتها بهذه الأماكن وتوافر المياه بها مع تخصيص عامل مسئول عن نظافتها  قبل وأثناء عمليات التطعيم حرصا على صحة المواطنين.

وأكد المحافظ أن التعاون والتنسيق قائم مع وزارة الصحة لتوفير الطعوم وتوفير الأطقم الطبية وهيئات التمريض والعاملين في تنفيذ هذه الحملة لتظهر الدقهلية بمظهرها اللائق بها بين المحافظات.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة ان التطعيم يبدأ بالأطباء وهيئات التمريض والعاملين بمستشفيات العزل والفرز في أماكنهم، وأن الحملة في الأماكن الخمسة التي تم اختيارها وتحديدها من قبل المحافظة سوف تستقبل المواطنين فور الإعلان المركزي عن الموعد من قبل الوزارة وان استقبال المواطنين فيها يبدأ بكبار السن واصحاب الامراض المزمنة وذلك بعد ان يقوم  جميع المواطنين بتسجيل بياناتهم علي الموقع الالكتروني للوزارة لتقيمها من قبل المسئولين وسيتم الاعلان عن عن هذا الموقع قريبا من قبل وزارة الصحة.

ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء الذين يقع في نطاقهم الأماكن المختارة للتطعيم وكذا مديري مديريات الخدمات المشاركة في الحملة بسرعة إعلام جموع المواطنين عن تفاصيل الموقع الالكتروني فور الاعلان عنه من قبل الوزارة وذلك بشتي وسائل الاعلان علي الصفحات الرسمية للوحدات المحلية ومديريات الخدمات المشاركة ومن خلال اللوحات الارشادية في كافة الاماكن نطاقهم.
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا
محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تحضيريا لإعداد خطة التطعيم بلقاح كورونا

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