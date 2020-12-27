فرنسا تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا

بدأت فرنسا، إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، حملة التطعيم ضد الفيروس اليوم الأحد.وذكرت وكالة فرانس برس أن سيدة (78 عاما) حصلت على أول جرعة لقاح في عيادة في سفران بشمال باريس.وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تغريدة قال فيها: "لدينا سلاح جديد ضد الفيروس: اللقاح، كما أن التطعيم ليس إجباريا ولكن لنثق في باحثينا وأطبائنا".وكان ماكرون قد أصيب بفيروس كورونا مطلع هذا الشهر، واضطر للخضوع للعزل لمدة أسبوع.وقد سجلت فرنسا 62 ألفا و500 حالة وفاة بالفيروس منذ بدء التفشي.كما تم رصد حالات مصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، الذي ظهر مؤخرا في بريطانيا ويعتقد أنه يمكنه الانتشار بصورة أكبر، في فرنسا.وقالت الحكومة الفرنسية إن كبار السن، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين سوف يكونون أول من يتلقون اللقاح.وقال وزير الصحة أوليفر فيران لصحيفة جورنال دي ديمانش إنه من المقرر توفير اللقاح لجميع المواطنين بحلول ربيع أو صيف.2021وأضاف أن الفيروس ما زال ينتشر سريعا. ويتم تسجيل 15 ألف حالة إصابة جديدة يوميا بالمتوسط.ولدى سؤاله حول إمكانية فرض إجراءات إغلاق ثالثة، قال فيران: "نحن لا نستبعد الإجراءات التي ربما تكون ضرورية لحماية الشعب، مع ذلك لم يتم تقرير أي شيء بعد وتتم مراقبة الوضع".