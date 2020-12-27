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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة 17 شخصًا في 4 حوادث سير متفرقة بالمنيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:34 م
حوادث سير
حوادث سير
المنيا ـ على حسين
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تسببت الشبورة الكثيفة والتخطي الخاطئ بالطرق السريعة بمحافظة المنيا في إصابة 17 شخص في 4 حوادث سير متفرقة بالمنيا وتم نقل المصابين للمستشفيات العامة وقامت إدارة المرور برفع السيارات المتسببة في الحوادث وتسيير حركة المرور بالطرق بصورة طبيعية.

كان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقي إخطارًا من عمليات النجدة، بإصابة 17 شخص، في 4 حوادث طرق، بسبب الشبورة المائية والتخطي الخاطئ، بينهم إصابة 5 أشخاص في حادث، انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية البيهو بمركز سمالوط شمال المحافظة، وحادث تصادم سيارة ربع نقل، بأخرى رقم 965 نصف نقل، بمطلع قرية الشيخ فضل، أمام مركز بني مزار، مما تسبب في إصابة 5 مصابين.

كما أصيب 6 عمال، في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الصعيد الزراعي، أمام قرية معصرة ملوي، جنوب المحافظة كما أصيب شخص، في حادث انقلاب دراجة نارية.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات العامة، وتحررت محاضر بالحوادث والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تلقى مدير الأمن إخطارًا من العقيد محمود الحلواني، مأمور مركز شرطة بني مزار، شمال المحافظة بانهيار عقار قديم، مكون من طابق واحد ملك ناصر معتمد الهم، بقرية صندفا بدائرة المركز دون دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات.

قامت الأجهزة المختصة بقطع المياه والكهرباء عن المنزل ووضع كردون أمني، وتحرر محضر بالواقعة والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

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