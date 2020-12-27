18 ألفًا إجمالي إصابات كورونا في السنغال

سجلت وزارة الصحة السنغالية 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، في حين تماثلت 55 حالة للشفاء.وأوضحت الوزارة، في بيان بثته الإذاعة السنغالية اليوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة في البلاد وصل إلى 18 ألفا و609 حالات، وحالات الشفاء إلى 16 ألفا و936 متعافيا، في حين وصلت حصيلة الوفيات إلى 388 حالة.وأفادت الوزارة بأن هناك 1284 مصابا يتلقون العلاج اللازم في المستشفيات، بينهم 30 في حالة خطيرة.