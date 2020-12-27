وكيل تعليم دمياط يلتقي مسئول حملة فيروس سي

استقبل، اليوم الأحد، عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الدكتور محمد فاروق، منسق عام حملة "فيروسC" بمكتب وزير الصحة لشئون الحملات.وخلال اللقاء أكد "فاروق" أن أهمية الحملة القومية "لفيروسC" تكمن في عمل مسح لطلاب المدارس والاكتشاف المبكر للمرض وعلاجه من أجل الحفاظ على مستقبل جيل سيبني مصر مستقبلا، وتحقيقا لهدف توفير "الصحة الجيدة" وهو من أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن المبادرة حصلت على إشادات العديد من المنظمات الدولية ومن ضمنها منظمة الصحة العالمية.وأشار منسق عام حملة "فيروسC" أنه تفقد مدرسة عوض الصياد الإعدادية ومدرسة الشهيد حجازي الإعدادية ومدرسة غيط النصارى الإعدادية للاطمئنان على انتظام الحملة داخل المدارس الإعدادية.وأعرب "فاروق" عن شكره وتقديره لجميع المدارس، مشيدا بالجهود التي يبذلها مديرو المدارس تحت إشراف جمال نبهان مدير إدارة التعليم الإعدادي المركزي وإبراهيم عرام منسق عام الحملة بالمديرية.