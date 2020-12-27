وزير التموين: طرح خدمات السجل التجاري رقميا قبل شهر مارس المقبل

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم في القريب العاجل طرح جميع خدمات السجل التجارى على بوابة مصر الرقمية وذلك قبل حلول شهر مارس المقبل.وقال المصيلحي، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن للإعلان عن حصاد وزارة التموين فى 2020، وعن جهود تطوير مكاتب السجل التجاري والمخابز، أنه تم تفعيل الخدمات المركزية بـ 96 مكتب سجل تجاري، ضمن مشروع ميكنة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى وصول عدد المخابز المطورة إلى 30.5 ألف مخبز يتم توزيع الخبز المدعم من خلالها.