خبير يكشف عن احتواء مصر للمؤاشرات الاقتصادية خلال كورونا

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، أن تفشي فيروس كورونا خلال 2020 أدى إلى هشاشة أسواق العمل في أنحاء العالم، وعانت أغلب الدول النامية والمتقدمة على حد سواء من ارتفاع معدلات البطالة تزامنًا مع التدابير الاحترازية لأزمة انتشار الوباء وبدوره يعاني سوق العمل المصري العديد من الاختلالات الهيكلية التي أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة بكافة أشكالها، فضلًا عن اختلال هيكل الأجور، وغياب فرص العمل في محافظات بعينها.وقال عبد المنعم، لـ«الدستور» إنه لمواجهة أزمة كوفيد-19 تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية، وتوقف الكثير من المصانع عن العمل بشكل كلي أو جزئي، ما ترتب عليه انخفاض الطلب على العمالة بأنواعها وشلل في القطاعات التصديرية إثر تعليق حركة التجارة الدولية والطيران وشلل سلاسل التوريد، كما تضررت أنشطة القطاع غير الرسمي والعمالة المؤقتة، وغير المنتظمة، حيث بلغ معدل البطالة خلال الفترة يناير – مارس 7.7% خلال 2020، ثم ارتفع خلال الفترة ابريل- يونيو ليصل الى 9.6% جراء أزمة فيروس كورونا، إلا أنه قد بدأ في الانخفاض ليصل إلى 7.3% في الربع الثالث (يوليو-سبتمبر) من عام 2020.وأعلن مدير مركز الدراسات أن مؤشرًات إيجابيًة يرجع لعودة النشاط الاقتصادي في ظل توجه الدولة نحو استمرارية الأنشطة الاقتصادية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بدلًا من الإيقاف التام للأنشطة والخدمات المختلفة، حيث جاءت الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء في مقدمة القطاعات الأكثر استيعابًا للعمالة بما يتجاوز نصف أعداد المشتغلين وهي قطاعات جاذبة للعمالة إلى حد كبير، حيث ساعد توجه الدولة نحو الاعتماد على قطاع التشييد والبناء كقطاع رائد، واستمرار الاستثمارات الحكومية على الرغم من الأزمة على استيعاب العمالة.وفيما يخص التخفيف من وطأة أزمة كورونا، أوضح عبد المنعم أن المساندات الحكومية من خلال تطبيق مبادرة وزارة القوي العاملة والتي تقتضي منح إعانة قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، لمدة ثلاثة أشهر ثم مدها بتوجيه من رئيس الجمهورية حتى نهاية عام 2020.معدل التضخموكشف عبد المنعم أنه كان لتداعيات كورونا تأثيرات سلبية عديدة على الأعمال التجارية والصناعية، وتراجع الإنتاج والإنفاق، إلا أن السياسات الاحتوائية للحكومة نجحت الى حد كبير في الحد من الضغوط التضخمية والسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وكذا زيادة الإنتاج والمعروض من السلع الإستراتيجية في الأسواق، كما كان لانخفاض أسعار النفط العالمية منذ مارس 2020 أثر ايجابي على تراجع معدل التضخم الذي بلغ وفقًا لأسعار المستهلكين خلال الفترة يناير – مارس 5.9% ثم تراجع الى 5،4% خلال الفترة ابريل- يونيو.وواصل أن استمرار انخفاض التضخم مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الغذائية مثل الخضروات الطازجة، بدرجة تفوق ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية كالسلع الاستهلاكية والخدمات بصورة طفيفة، وبلغ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2019، ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة مع 4.2% في يوليو 2020. كما تراجع الي 3.3% لشهر سبتمبر 2020 مقابل 4.3% لنفس الشهـر من العام السابق، الا أن معدل التضخم ارتفع إلى 3.9% في أكتوبر، وواصل الصعود ليسجل 5.7% خلال شهر نوفمبر من العام.مؤشرات التجارة الخارجيةوأعلن مدير الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية أن تنامي الانفتاح على العالم الخارجي تأثرت مؤشرات التجارة الخارجية سلبًا بتداعيات فيروس كورونا، خاصة مع تأثر الشـركاء التجاريين الرئيســيين لمصـر وهم الصــين والاتحاد الأوروبي ودول الخليج والولايات المتحدة، وتبنيهم لحزمة من التدابير الاحترازية ما أثر سـلبًا على التجارة الخارجية بشقيها السلعي والخدمي، ومن ثم فقد شهد معدل التغير السنوي للواردات السلعية غير البترولية (بالدولار الأمريكي) أقصى انخفاض له منذ يناير 2019 في أشهر فبراير وأبريل ومايو 2020 بمعدلات تصل إلى 25.5% و35.0% و35.8% على التوالي. بينما تراجع معدل التغير السنوي للصادرات السلعية غير البترولية (بالدولار الأمريكي) بمعدل 19.9% و36.0% في أبريل ومايو 2020 على التوالي.أشار إلي أن الصادرات المصرية تمكنت من الصمود أمام تراجع حركة التجارة العالمية على مدار العام في ظل أزمة كورونا، ووصلت قيمة إجمالي الصادرات إلى 22.8 مليار دولار في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، مقارنة بـ 25.3 مليار دولار في ذات الفترة من عام 2019، و18.4 مليار دولار في الفترة نفسها لعام 2016.وأعلن استمرار تراجع عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 20192020، مسجلًا 3.1%، مقارنة بـ 3.6% عام 20182019، و6.1% عام 20162017، كما استمر عجز الميزان التجاري في التراجع مسجلًا 34.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2020، مقارنة بـ 38.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، 42 مليار دولار في الفترة ذاتها لعام 2016.وجاءت هذه المؤشرات مخالفة للتوقعات التي أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية في أغلب دول العالم وليس مصر فقط، حيث ساهم التحسن الملحوظ في الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية بدون مقابل في تخفيف حدة هذه الصدمة على الاقتصاد المصري.ونوه عبد المنعم عن انعكس أثر أزمة كورونا بقوة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم، وهو ما أدى إلى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية، وعلى الرغم من ذلك حافظ الحساب الرأسمالي والمالي لميزان المدفوعات المصري على تحقيق صافي تدفق للداخل، واستمرت تحويلات العاملين بالخارج في الارتفاع خلال عام 20192020، وسجلت 27.8 مليار دولار، مقارنة بـ 25.2 مليار دولار عام 20182019، و21.8مليار دولار عام 20162017.