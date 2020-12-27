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الأحد 27 ديسمبر 2020 الموافق 12 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إصابة رئيس أحد أحياء دسوق في كفرالشيخ بكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:39 م
كفر الشيخ
كفر الشيخ
عمرو الشامي
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خضع أشرف داوود، رئيس حي شمال بمدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، للعزل المنزلي، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، ويخضع حاليا لبروتوكول علاج وزارة الصحة، وينوب عنه نائبه في القيام بمهامه الرسمية في العمل حتي يتعافى ويعود إلى عمله.

وناشدت مديرية صحة كفرالشيخ المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية من «كُوفيد- 19»، والعمل على تقليل الازدحام وغسل الأيدي باستمرار، وعدم لمس الأنف أو العين أو الفم قبل غسل اليدين جيدًا، والتزام المنازل قدر الإمكان لتجنب الإصابة بالفيروس.

وكثّفت محافظة كفرالشيخ من حملات التعقيم والتطهير في مختلف المؤسسات الحكومية، خاصة الخدمية منها، كإجراء احترازي لمواجهة الوباء القاتل.

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