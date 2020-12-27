القبض على 27 بلطجي في المحافظات

نجح رجال قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، وبالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن، خلال 24 ساعة، من ضبط 36 متهما في مجال ضبط المراقبين الهاربين، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، وتم ضبط 27 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.و تم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، ويجري استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.