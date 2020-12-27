آلاف الصوفية يشيعون جثمان المنشد عادل العسكري المتوفى بكورونا (فيديو)

شارك آلاف المريدين من أتباع الطرق الصوفية بمحافظة القليوبية فى تشييع جثمان المنشد الصوفى عادل العسكرى الذى ينتمى للطريقة الرفاعية الصوفية، وذلك بعد أن تمت الصلاة على جثمانه فى ساحة الشيخ مصلح سلامة، إحدى الساحات الصوفية الكبرى بمحافظة القليوبية.وشهد تشييع الجثمان زخاما كبيرا من مريدي وأتباع الصوفية الذين جاءوا من كل قرى ونجوع ومراكز محافظتى القاهرة والجيزة والقليوبية وأسيوط وسوهاج للمشاركة فى تشييع جثمان المنشد الصوفى الذى كان محبوبًا للجميع، خاصة أنه أكتسب شهرة كبيرة خلال عمله فى الموالد والآمسيات الصوفية التى كانت تنظم فى جميع أنحاء مصر.ورصدت "الدستور" فى فيديو جديدمشاهد تشييع جثمان المنشد عادل العسكرى، حيث ظهرت أعداد غفيرة تشارك فى تشييع جثمان المنشد الصوفى المحبوب للمريدين.