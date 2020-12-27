«الصحة» تحذر من «الموت المفاجئ» للأطفال بسبب التدخين

حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة تعرض الحوامل والأطفال والرضع لدخان السجائر والشيشة.وأوضحت الوزارة، في إنفوجراف عبر صفحتها على فيسبوك، أن تعرض الحوامل لدخان التبغ يتسبب في انخفاض وزن المولود عند الولادة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالمشاكل الصحية وصعوبة التعلم عند الطفل.وأضافت أن استنشاق الأطفال والرضع دخان التبغ الصادر من الآباء المدخنين يزيد لديهم مخاطر حدوث متلازمة "موت الرضع المفاجئ"، وانخفاض النمو البدنى، والإصابة بسرطان الأطفال.وأكدت وزارة الصحة أن تعرض الأطفال لدخان التبغ يتسبب في إصابتهم بأمراض تنفسية مزمنة، مثل الربو وعدوى الأذن وانخفاض وظائف الرئة، كما يصاب الأطفال من الأمهات المدخنات بمزيد من النوبات المرضية التنفسية.وأشارت إلى أن تدخين الآباء في المنزل يتسبب في إصابة الأطفال بالالتهاب الرئوى والتهاب القصبة الهوائية.