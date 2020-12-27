التضامن: دفعنا 183 مليون جنيه مرتبات للعاملين في الحضانات خلال كورونا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تنفيذ زيارات ميدانية مفاجئة للحضانات على المستوى المركزي والمحلي بمشاركة فرق التدخل السريع والضبطية القضائية، للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى توزيع دليل إرشادي لإجراءات الأمن والسلامة على جميع دور الحضانة من أجل ضمان أقصى درجات السلامة للأطفال والموظفين.أضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أنه تم صرف مرتبات لمدة 3 أشهر لـ122.000 من العاملين في 15.000 حضانة في جميع أنحاء الجمهورية بميزانية إجمالية تصل إلى 183 مليون جنيه، كتعويض عن فترة الإغلاق من أجل التخفيف من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا على العاملين في دور الحضانات أثناء الإغلاق.