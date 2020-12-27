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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«حماية المستهلك» ينجز 85% من 12 ألف شكوى شهريًا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:40 م
الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي
نرمين محمود الدهان
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قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه جار تعميم فروع جهاز حماية المستهلك في مختلف المحافظات، خاصة وأن الجهاز يتلقى كل الشكاوى، حيث يستقبل من 10 إلى 12 ألف شكوى شهريا، نسبة الإنجاز فيها من 81 إلى 85%، كما قام الجهاز بشن 4 آلاف حملة خلال العام الماضي، لافتا إلى الجهاز سيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصيلحي، في مؤتمر صحفي اليوم، أن جميع خدمات البطاقات التموينية ستكون على موقع مصر الرقمية الشهر المقبل، كما أن خدمات التجاري ستكون أيضا متاحة على البوابة الرقمية قبل مارس المقبل، لافتا إلى وجود العديد من المنافذ السلعية، منها 33 ألف بقال تمويني، وكذلك مشروع جمعيتي، وهي إحدى الوسائل لإيجاد فرص عمل للشباب، وتم الانتهاء من المرحلة الثالثة لـ5722 منفذ، وكذلك عمل معاينات لـ500 منفذ وبنهاية المرحلة الثالثة سنصل إلى أكثر من 6 آلاف منفذ.

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