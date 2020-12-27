تحذيرات من المعاهد الأزهرية للطلاب قبل الامتحانات

تعقد المعاهد الأزهرية، امتحانات سنوات النقل والشهادات الأزهرية بداية من 2 يناير القادم وحتى بداية فبراير.وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية عدد من المحاذير للطلاب داخل اللجان يتم على إثرها إلغاء الامتحان وهي:1. إذا غش أو حاول أو عاون عليه بأية وسيلة من وسائله أثناء سير الامتحان.2. إذا ثبت قيام الطالب بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب.3. إذا ضمن ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة.4. سيسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.ووجه قطاع المعاهد الأزهرية، منشورا لجميع المناطق بسرعة الإنتهاء من استمارات الشهاداتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية مع مراعاة إحضار ما يلي عند تسليمها:1- استمارات التلاميذ التي تم استلامها من إدارة التوريدات بالمنطقة بعد كتابتها، واستيفائها بدقة، ومراجعتها، واعتمادها من المعهد والإدارة التعليمية التابع لها المعهد.2- استمارات التلاميذ الإلكترونية، المستوفاه وفق التعليمات المرسلة سابقا.3- كشف 2 ج مطبوع من برنامج شئون الطلاب بالمعهد معتمد (ثلاث نسخ).4- كشوف المناداه مطبوع من برنامج شئون الطلاب بالمعهد معتمد (ثلاث نسخ).5- صورة من شهادة ميلاد التلميذ معتمدة.