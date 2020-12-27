عُمان: إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 128 ألفا
الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:16 م
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ذكرت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة، بلغ 128 ألفا و472 إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1495 بنسبة 1.17%.
وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأحد، أن عدد المتعافين بلغ 120 ألفا و976 متعافيا لتصل نسبة الشفاء إلى 94.2% مشيرة إلى أن عدد المتواجدين في المستشفيات بلغ 87 حالة منها 35 بالعناية المركزة.
وأضافت الوزارة في بيان أوردته وكالة أنباء عُمان، اليوم الأحد، أن عدد المتعافين بلغ 120 ألفا و976 متعافيا لتصل نسبة الشفاء إلى 94.2% مشيرة إلى أن عدد المتواجدين في المستشفيات بلغ 87 حالة منها 35 بالعناية المركزة.