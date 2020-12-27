«التضامن»: نتعاون مع «الصحة» لرعاية أطفال المؤسسات المصابين بكورونا

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية خلال جائحة كورونا ومنها تعقيم وتطهير كافة مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية بشكل مستمر بما يضمن سلامة النزلاء المودعين بها، وتوفير مستلزمات التطهير والوقاية وكاشفات حرارية لتلك المؤسسات.كما تم تنفيذ حملات توعية بأهمية النظافة الشخصية واستخدام المطهرات وأدوات التعقيم والوقاية والتوعية بمخاطر ڤيروس كورونا المستجد وكيفية منع انتقال العدوى وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما تم منع إقامة أية احتفالات بدور الرعاية الاجتماعية ومنع الزيارات منعا للتجمعات أو العدوى للحفاظ على صحة النزلاء.وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أنه تم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين بمؤسسات الرعاية على وسائل الحماية والوقاية من العدوى، وتوفير منشورات توعوية، توزيع كتيب دليل الأنشطة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية وكتيب بروتوكول الصحة العامة والنظافة في ضوء عدوى فيروس كورونا المستحدث داخل دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم إعداد خطة لتوفير أماكن للعزل حيال ظهور حالات داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية.وأشار التقرير الى أنه تم التنسيق مع بعض الجهات المعنية مثل وزارة الصحة والسكان لتوفير أماكن لرعاية أطفال الأسرة المصرية المصابين بفيروس كورونا المستجد داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، كما تم التنسيق بين هيئة اليونيسيف ومؤسسة الرخاوى وتم اتخاذ إجراءات التنفيذ للتدريب والأبحاث العلمية بتقديم منحة تدريبية عبر الإنترنت حول "مهارات تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال خلال الأزمات المختلفة بشكل عام" ومنها المرتبط بفيروس كورونا المستجد، حيث تستهدف المنحة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين العاملين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتهدف إلى تمكنهم من تقديم الدعم النفسي الاجتماعي إلى الأطفال خلال فترات الأزمات، ومنها أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وما تفرضه تلك الأزمات من عزل اجتماعي واضطراب في نظام أنشطة الحياة اليومية المعتاد، كما كانت هناك متابعة يومية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية للاطمئنان على النزلاء والعاملين بها.