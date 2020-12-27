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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

المصيلحي: ضخ 49 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:10 م
وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
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كشف الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، أن الحديث عن تطوير التجارة الداخلية لا يجعلنا نغفل ما قام به مركز تنمية وتطوير التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه جار تأسيس أول بورصة سلعية في مصر بهدف خفض أسعار السلع.

وأشار إلى أنه يتم ضخ استثمارات بـ 49 مليار جنيه لإنشاء 19 منطقة لوجستية وتجارية، تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل منطقتين منهم بمحافظتي الغربية والبحيرة، حيث من المتوقع أن توفر تلك المناطق نحو أكثر من 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بوزارة التموين، إن الهدف من إنشاء المناطق اللوجستية، يتمثل في تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، فضلًا عن توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية للسلع.

وأضاف أنه بناء على التوجيهات الرئاسية لتوفير مساحات تخزينية عملاقة لضمان مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لفترة تصل لحوالي ثمانية أشهر، فقد تقرر أن يتم طرح 7 مخازن لوجستية عملاقة منتشرة على أقاليم الجمهورية وفقا لدراسة الاحتياجات المعدة من قبل الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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