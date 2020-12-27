بدء امتحانات النقل والشهادات الأزهرية 2 يناير المقبل

تبدأ امتحانات سنوات النقل والشهادات الأزهرية 2 يناير المقبل وحتى بداية فبراير، حسبما أعلن قطاع المعاهد الأزهرية.وأكد القطاع على عدد من التنبيهات وأن عدم الالتزام بها قد يتسبب في إلغاء امتحان الطالب في جميع المواد، واعتبار هذا العام عام رسوب في سنوات النقل أو الشهادات العامة، وذلك في الحالات الآتية:- قيام الطالب بتسريب أو تمرير أسئلة الامتحانات، بأية وسيلة من الوسائل أثناء انعقاد اللجنة.- إذا ثبت قيام الغير بأداء الامتحان بدلًا منه، بالمخالفة للضوابط المقررة في هذا الشأن.كما نبه قطاع المعاهد الأزهرية، على أن عدد من المحاذير للطلاب داخل اللجان يتم على إثرها إلغاء الامتحان، وهي في هذه الحالات: «من غش أو حاول أو عاون على الغش بأية وسيلة أثناء سير الامتحان، أو من يثبت قيامه بتمزيق ورقة الإجابة أو إخفائها أو الهروب، أو إذا تضمنت ورقة الإجابة عبارات تمثل خدشًا للحياء أو سبًا وقذفًا أو الإخلال بالنظام والآداب العامة»، كما سيسمح للطالب بدخول امتحان الدور الثاني في ذات المادة بدرجة النجاح فقط حال ارتكابه المخالفة بامتحانات الدور الأول.